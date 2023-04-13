Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.177,01
ALTIN
1.260,31
DOLAR
19,33
STERLİN
24,25
EURO
21,35
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İngiliz Kızılhaçı: Sığınmacıların temel sağlık hizmetlerine erişimi risk altında

İngiliz Kızılhaçı, ülkedeki sığınmacıların internete erişimlerinin sınırlı olması nedeniyle temel sağlık hizmetlerinden mahrum kalma riskiyle karşı karşıya oldukları uyarısında bulundu.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:51
0 Okunma
İngiliz Kızılhaçı: Sığınmacıların temel sağlık hizmetlerine erişimi risk altında
İngiltere

İngiliz Kızılhaçının yayımladığı yeni rapor, İngiltere'de sığınma talebinde bulunanların "dijital dışlanma riski" altında olduğunu ve bunun sağlık hizmetlerine erişim ile sosyal iletişim açısından engeller yarattığını ortaya koydu.

Raporda, İngiliz Kızılhaç yetkililerinin görüştüğü sığınmacıların, dijital erişim eksikliği nedeniyle tıbbi sorunlar için yardım istemekten tamamen kaçındıkları ya da aile hekimine ulaşamadıkları için doğrudan acil servise gittikleri belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığına ait konaklama yerlerinde internet erişiminin yetersiz olduğuna dikkat çekilen raporda, dijital dışlanmanın bazı sığınmacıların kendilerini yalnız ve izole hissetmesine neden olduğu, bu durumun da genellikle ruh sağlıkları üzerinde zararlı etkiler doğurduğu bildirildi.

Yetkililerin görüştüğü Eritreli bir sığınmacı, "Kendimi çok yalnız hissettim. İnternetim yoktu, hapishanedeymişim gibi hissettim. Akıl sağlığım etkilendi. Çok acı çektim. O anı bir daha düşünmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"İnternete, akıllı telefonlara veya bilgisayarlara erişim bir lüks değil"

İngiliz Kızılhaçı Sağlık Politikası Başkanı Olivia Field, rapora ilişkin değerlendirmesinde, internete, akıllı telefonlara veya bilgisayarlara erişimin bir lüks olmadığının altını çizdi. Field, "Onlar olmadan, insanların sağlığı riske girer ve artan izolasyon riskiyle topluluklara entegre olmak daha zordur." ifadesini kullandı.

Rapor üzerinde çalışan araştırmacılardan Sohaib Hafeez de "Aile hekimine erişim gibi basit şeyler, genellikle teknoloji ve internet erişimini karşılayamadıkları ve bu araçlarda gezinmek için gereken dijital becerilere sahip olmadıkları için bir mücadele haline geldi." dedi.

İngiltere İçişleri Bakanlığına yönelik tavsiyelerin de yer aldığı raporda, sığınmacıların konaklama merkezlerine hızlı ve ücretsiz internet erişimi sağlanması çağrısı yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IngilizKızılhaçSığınmacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sudan ordusu: Tarihi ve tehlikeli bir dönemeçten geçiyoruz
Sudan ordusu: Tarihi ve tehlikeli bir dönemeçten geçiyoruz
İsrail'de Netanyahu hükümeti 3,5 aylık görev süresince 5 krizle karşılaştı
İsrail'de Netanyahu hükümeti 3,5 aylık görev süresince 5 krizle karşılaştı
Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin yeni tip füze olabileceği iddia ediliyor
Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin yeni tip füze olabileceği iddia ediliyor
AB'ye yasa dışı girişler ilk üç ayda arttı
AB'ye yasa dışı girişler ilk üç ayda arttı
İran heyeti resmi ilişkilerin yeniden başlaması kapsamında Suudi Arabistan'a gitti
İran heyeti resmi ilişkilerin yeniden başlaması kapsamında Suudi Arabistan'a gitti
Taliban'dan, haşhaş yerine sebze ekimini teşvik için et yasağı
Taliban'dan, haşhaş yerine sebze ekimini teşvik için et yasağı
Musk'tan "mavi tik" ve "bot hesap" açıklaması
Musk'tan "mavi tik" ve "bot hesap" açıklaması
Macron'un "ABD'den bağımsız Avrupa" vizyonu transatlantik hattı gerdi
Macron'un "ABD'den bağımsız Avrupa" vizyonu transatlantik hattı gerdi
Çok kutuplu yeni bir Orta Doğu’ya doğru
Çok kutuplu yeni bir Orta Doğu’ya doğru

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi