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İngiliz gazetesi, Rumların kara propagandasını sayfalarına taşıdı

İngiliz The Times gazetesi, Rumların Türkiye'ye karşı propaganda amaçlı kullandıkları fotoğraftaki kadının; 'eşi Rumlar tarafından katledilen bir Türk’ olduğu gerçeğini sayfalarına taşıdı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:35
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İngiliz gazetesi, Rumların kara propagandasını sayfalarına taşıdı

LEFKOŞA - Rumların, eşi öldürülen Türk kadını, eşini kaybetmiş Rum anne gibi propaganda amaçlı kullandığına işaret eden gazete, fotoğrafın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na değil, Rumların Türklere yönelik saldırılarının arttığı 1964 yılına ait olduğuna dikkat çekti. Fotoğrafta yer alan Nevcihan Oluşum'un eşinin Rumlar tarafından öldürüldüğünü yazan gazete, fotoğrafın savaş fotoğrafçısı Don Mccullin tarafından çekildiğini belirtti. 

'ANNEMİN ANISINA SAYGISIZLIK'

Fotoğrafçı Mccullin, 1964 yılında Gaziveran köyündeki çarpışmalarda eşi Rumlar tarafından öldürülen Nevcihan Oluşum’un fotoğrafını çekti. İngiliz savaş muhabiri bu kare ile 1964 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü’nü kazandı.

Türklerin yaşadığı katliamları anlatan fotoğraf ünlü Rum sanatçı Sophia Hadjipantelli tarafından da propaganda amaçlı kullanıldı. Hadjipantelli, yaptığı paylaşıma tepki alınca, yorum kısmını kapattı. Gazeteye konuşan Nevcihan Oluşum'un oğlu Kubilay Oluşum da yapılanın ölen annesinin anısına saygısızlık olduğunu söyledi. Kubilay Oluşum, "Bundan gerçekten rahatsızlık duyuyorum" dedi.

DHA

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İngiliz GazetesiRumların Kara Propagandasını Sayfalarına Taşıdı
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