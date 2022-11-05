Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLİN
21,26
EURO
18,52
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı
İzmir Karabağlar'da 3.480 m²...
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İmran Han, suikasttan nasıl sağ kurtulduğunu anlattı

Suikast girişiminin ardından İmran Han, Lahore’daki hastaneden ilk açıklamasını yaptı. Han, iki suikastçının aynı anda ateş etmiş olması halinde "Hayatta kalmazdım" dedi. 

05 Kasım 2022 Cumartesi 17:50
İmran Han, suikasttan nasıl sağ kurtulduğunu anlattı

Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han, 3 Ekim’de Wazirabad’da bir miting sırasında iki kişinin ateş açmasıyla suikasta uğramıştı. Han kurşunun bacağına isabet etmesiyle hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikeyi atlatmıştı. Olaydan sonra ilk defa kamuoyuna açıklama yapan Han, iki suikastçının aynı anda ateş etmiş olması halinde sağ kurtulamayacağını belirtti.

İmran Han tekerlekli sandalyeden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Aniden, mermi patlaması oldu… Mermi bacağıma saplandı ve yere düştüm. Düştüğümde ikinci mermi patlaması oldu. Bir taraftan bir patlama ve önümden başka bir tanesi… İki kişiydiler… Eğer senkronize olsalardı hayatta kalamazdım… Eğer bu ikisi aynı anda ateş etseydi, o zaman hayatta kalamazdım… Yandan gelen beni vurdu. Yere düştüm, kurşunlar üstümden geçti… Yere düştüğüm için saldırganlardan biri öldüğümü düşündü ve gitti.”  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pakistanİmran HanSuikast
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD ve Güney Kore’den Kuzey Kore’ye nükleer kullanımı uyarısı
ABD ve Güney Kore’den Kuzey Kore’ye nükleer kullanımı uyarısı
Kılıçdaroğlu’nun Londra temasları
Kılıçdaroğlu’nun Londra temasları
Eski Pakistan Başbakanı Han’a suikast girişimi
Eski Pakistan Başbakanı Han’a suikast girişimi
Sıtma salgını tehlikesi!
Sıtma salgını tehlikesi!
Almanya Başbakanı Scholz’dan Çin ziyareti öncesi mesajlar
Almanya Başbakanı Scholz’dan Çin ziyareti öncesi mesajlar
Japonya Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore 3 balistik füze fırlattı
Japonya Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore 3 balistik füze fırlattı
Rusya’dan Karadeniz tahıl anlaşmasına devam kararı geldi
Rusya’dan Karadeniz tahıl anlaşmasına devam kararı geldi
Danimarka genel seçimlerinde hükümet tekrar merkez solun
Danimarka genel seçimlerinde hükümet tekrar merkez solun
Zelenski ile Macron arasında hava savunmadan inşaata kadar bir dizi işbirliği planı
Zelenski ile Macron arasında hava savunmadan inşaata kadar bir dizi işbirliği planı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول