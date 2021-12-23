Imperial College: Omicron’un hastaneye yatırma oranı Delta’ya göre düşük

İNGİLTERE - İngiltere’deki Imperial College Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Delta'ya kıyasla Omicron vakalarının hastaneye gitme olasılığının yüzde 15, bir gece ya da daha fazla hastanede yatma olasılığının yüzde 40 daha düşük olduğu ifade edildi.



İngiltere merkezli yapılan araştırmada, 1-14 Aralık tarihleri arasındaki Covid-19 vakaları incelendi. İncelemelerde 56 bin Omicron vakası, 269 bin de Delta vakası yer aldı. Üniversitenin internet sitesinde yer alan açıklamada, “Tahminler, Omicron vakalarının Delta vakalarına kıyasla ortalama olarak yüzde 15-20 oranında herhangi bir hastaneye yatış riskinin daha az olduğunu gösteriyor. Yine Delta’ya göre hastanede bir veya daha fazla gece kalma olasılığının ise ortalama yüzde 40-45 oranında daha az olduğu görülüyor” denildi. Imperial College Üniversitesi profesörü Neil Ferguson, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada “Analizimiz, Delta varyantı ile karşılaştırıldığında Omicron varyantı ile ilişkili hastaneye yatış riskinde orta derecede bir azalma olduğuna dair kanıtlar göstermektedir” dedi.



DSÖ AVRUPA DİREKTÖRÜ, HASTANEYE YATIŞLAR KONUSUNDA UYARMIŞTI



Imperial College araştırması hastaneye yatış oranının daha az olduğunu ifade etse de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, sağlık sistemlerinin Omicron vakalarına karşı acilen hazırlanması gerektiğini söylemişti. Kluge, dün bölge ülkelerinin sağlık sistemlerinin acil olarak Omicron varyantının oluşturacağı enfeksiyon dalgasına hazırlanması gerektiğini altını çizmişti. Kluge, bu kapsamda varyanta karşı acil olarak alınması gereken üç adımlık tedbirleri de sıraladı. Açıklamada, “Acilen yapmamız gereken 3 şey var: aşı yoluyla kendimizi korumak, enfeksiyonu önlemek ve sağlık sistemlerini vaka sayısında artışa hazırlamak. Aşı, ağır hastalık ve ölüme karşı en iyi korumayı sağlar ve bu, enfeksiyonu önlemek için hepimizin alabileceği diğer önlemlerle iç içe hareket etmektedir. Ayrıca hükümetler ve yetkililerin müdahale ve sağlık sistemlerimizi ciddi dalgaya karşı hazırlaması gerekiyor” demişti.



İNGİLTERE’DE SON DURUM



İngiltere’de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 106 bin 122 olarak açıklandı. Bu sayı, ülkede ilk vakanın görüldüğü günden bu yana tespit edilen en fazla vaka sayısı olarak kaydedildi. Öte yandan ülkede 140 kişi Covid-19'a bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi.