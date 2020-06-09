Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bakan Dönmez: Destek ödemeleri başladı
Bakan Dönmez: Destek ödemeleri başladı
Rıza Çalımbay: Tek gayemiz ilk maçımızı kazanmak
Rıza Çalımbay: Tek gayemiz ilk...
Erbaş: İslamofobik saldırılarla mücadele edeceğiz
Erbaş: İslamofobik saldırılarla mücadele edeceğiz
TOFAŞ, Alihan Demir'i kadrosuna kattı
TOFAŞ, Alihan Demir'i kadrosuna kattı
Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari'den itiraf!
Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari'den itiraf!
İş fırsatları için hemen tıkla!

İlk kez hakim karşısına çıktı!

ABD’de George Floyd'un boğazına dizini koyarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in yargılanmasına başlandı. Video konferans yöntemi ile hakim karşısına çıkan eski polis için mahkeme, şartlı salıverilmesi durumunda bir milyon, şartsız salıverilmesi durumunda ise bir milyon 250 bin dolar kefalet ücreti belirledi.

09 Haziran 2020 Salı 08:30
0 Okunma
İlk kez hakim karşısına çıktı!
ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru hakim karşısına çıktı. New York’tan Houston’a, Washington DC’den Chicago ülke genelinde protestolar düzenlenirken milyonlar duruşmayı bekledi. İkinci dereceden cinayet suçuyla ilk kez hakim karşısına çıkan Derek Chauvin turuncu elbise içinde kelepçeli olarak video bağlantısıyla duruşmaya katıldı. 44 yaşındaki Derek Chauvin, Hennepin İlçesi Hakimi Jeannice M. Reading’e 11 dakikalık duruşma boyunca neredeyse hiçbir şey söylemedi.

DAVA 29 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Chauvin'in davasının görülmesine 29 Haziran'da devam edilecek. Floyd'un ölümü sırasında polis memurunun yanında bulunan diğer polisler de suç ortaklığı ve yardım suçlamalarından tutuklanmıştı. Her birine 750 bin dolarlık kefalet konan ve Hennepin County Bölgesi hapisahanesinde tutulan 3 polisin duruşmasına yine 29 Haziran'da devam edilecek.

FLOYD İÇİN ÜÇÜNCÜ KEZ ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

North Carolina'dan bu sabah Teksas’ın Houston şehrine getirilen Floyd'un cenazesi, Fountain of Praise Kilisesi'nde 6 saat boyunca ziyarete açıldı. Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinde yoğun dikkat çekerken törenlerin ilki, perşembe günü, öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde düzenlenmişti. Koronavirüsten salgınından dolayı cenazenin bulunduğu kilisenin dışında uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kuralı gereği, 15'er kişilik gruplar halinde içeri alındılar ve ziyaret 10 dakika kuralıyla ziyaretçi kabul edildi.

CENAZE YARIN DEFNEDİLECEK

George Floyd'un cenazesi, yarın aileye özel yapılacak merasimin ardından, memleketi Houston’daki Memorial Gardens Mezarlığı'nda, annesi Larcenia Floyd'un yanına defnedilecek. Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden, Floyd'un yarın Houston'da yapılacak cenaze törenine güvenlik sebebiyle katılamayacağını açıklarken bugün ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDGeorge FloydDerek ChauvinPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’de ikinci George Floyd vakası
ABD’de ikinci George Floyd vakası
Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari'den itiraf!
Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari'den itiraf!
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Libya petrol tesisleri yeniden açılıyor
Libya petrol tesisleri yeniden açılıyor
Libya ordusu Sirte'nin çevresini abluka altına alıyor
Libya ordusu Sirte'nin çevresini abluka altına alıyor
İngiltere’de koronavirüs araştırması
İngiltere’de koronavirüs araştırması
Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi'den istifa kararı
Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi'den istifa kararı
KKTC Başbakanı Tatar'dan Kapalı Maraş açıklaması
KKTC Başbakanı Tatar'dan Kapalı Maraş açıklaması
Hollywood,12 Haziran’da perdeyi açıyor
Hollywood,12 Haziran’da perdeyi açıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı