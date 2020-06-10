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İkinci koronavirüs dalgası daha güçlü olacak!

İngiltere'den kritik koronavirüs (Covid-19) açıklaması geldi. Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Tıp Okulu’nun (LSHTM) yaptığı araştırmada, okulların tamamen ya da kademeli olarak açılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi durumunda ülkede ikinci koronavirüs (Covid-19) dalgasının 2.2-2.5 kat daha güçlü olabileceği belirtildi.

10 Haziran 2020 Çarşamba 13:06
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İkinci koronavirüs dalgası daha güçlü olacak!

İNGİLTERE - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin İngiltere'de bilimadamlarından kritik uyarı geldi. Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Tıp Okulu’nun (LSHTM) yaptığı araştırmada, “Eğer okullar tamamen açılırsa ya da Haziran-Temmuz’da kademeli olarak açılırsa ve bununla birlikte geniş kapsamlı ve etkili test sistemi uygulanmaz, insanların temasları da takip edilmezse ikinci koronavirüs dalgası 2.2-2.5 kat daha güçlü olabilir” uyarısında bulunuldu. Bilim insanları testlerin yapılmasındaki önemine vurgu yaptı. İngilter'de 28 Mayıs’tan bu yana ‘Test and Trace’ adlı sistem kullanılıyor. Söz konusu sistemin amacının, normalleşme sürecine katkıda bulunmak olduğu ifade edildi.


HÜKÜMET TESTLER KONUSUNDA ELEŞTİRİLİYORDU

İngiliz medyasındaki haberlere göre, İngiltere’de SAGE’in yayımladığı belgelerde, İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu’na (PHE) bağlı sistemlerin testi pozitif çıkan kişinin temas ettiğinden şüphelenilen 5 kişiden fazlasını takip edemediği ortaya çıkmıştı. Söz konusu ‘kapasite yetersizliği’ nedeniyle test sayılarının hükümet tarafından azaltıldığı ifade edilmişti. İngiltere’nin salgın sürecinde test sayılarının az olması, hükümete yoğun eleştirilerin gelmesine neden olmuştu. Test sayılarındaki azlığın, hükümetin mücadeledeki en önemli yetersizliklerinden olduğu belirtiliyordu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İkinci Koronavirüs DalgasıİngiltereLondra Hijyen Ve Tropikal Hastalıklar Tıp OkuluSosyal Mesafe
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