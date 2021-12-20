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İki doz aşı Omicron üzerinde daha az etkili, 3. aşıya ihtiyaç var

20 Aralık 2021 Pazartesi 15:58
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İki doz aşı Omicron üzerinde daha az etkili, 3. aşıya ihtiyaç var

İNGİLTERE - İngiltere’de bulunan Cambridge Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanları, Omicron üzerinde yaptıkları çalışmanın sonucunu açıkladı. Mikrobiyoloji uzmanları, Omicron’un Delta ve diğer varyantlara göre yetersiz ve verimsiz bir şekilde kendini insan akciğerlerinde çoğalttığı için ‘ciddi hastalık’ riskinin düşük olduğunu açıkladı. Ancak diğer yandan 2 doz aşının Omicron varyantı üzerinde etkisinin düştüğü ve üçüncü doz aşının kısa vadede Omicron üzerinde etkili olacağını vurgulandı.

Cambridge Üniversitesi bünyesinde bulunan Terapötik İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (CITIID), Omicron üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda elde ettikleri bulguları Cuma günü paylaştı. Bulgulara göre, Omicron insan akciğerlerinde kendini yetersiz ve verimsiz bir şekilde çoğalttığı için hastaneye yatış veya ölümcül riskin büyük oranda düştüğü tespit edildi.

Bilim insanları, iki doz mRNA veya Ad vektörlü aşıların Omicron üzerinde etkinliklerini de test ettiklerini ve iki doz aşının Omicron üzerinde zayıf kaldığını ancak mRNA bazlı 3. Doz aşının kısa vadede varyant üzerindeki etkisini yükselttiğini belirtti.

HONG KONG’LU BİLİM İNSANLARI: 70 KAT DAHA HIZLI BULAŞIYOR

Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi, daha önce Omicron varyantının bulaşmadan 24 saat sonra Delta varyantından ve Kovid-19 virüsünden yaklaşık 70 kat daha fazla çoğaldığını ancak Omicron, akciğer dokusunda kendini 10 kat daha düşük kopyalayarak hastalığın şiddetini düşürdüğünü tespit etmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsOmicron3.aşı
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