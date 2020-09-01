Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1079
ALTIN
471.315
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8793
EURO
8.8078
Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u renklerine bağladı
Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u...
"Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına neden olabiliyor"
"Yüzerken yapılan hatalar omuz ağrısına...
Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş...
Amasra Kalesi'nde onarım ve bakım çalışmaları başladı
Amasra Kalesi'nde onarım ve bakım...
Ünlü oyuncu Haldun Boysan, kalp krizinden öldü
Ünlü oyuncu Haldun Boysan, kalp...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İdlib’in kaderini belirleyen kritik nokta; M4 otoyolu

Suriye rejiminin ele geçirmek için yılın başında havadan ve karadan saldırı altına aldığı İdlib’de en kritik nokta olan M4 otoyolu, Türkiye’nin müdahalesi ile güvenli hale geldi. Rejimin, sivillerin kaçışına bile izin vermeyerek bombaladığı yol, şimdilerde Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeleri ile saldırılardan korunuyor.

01 Eylül 2020 Salı 09:58
5 Okunma
İdlib’in kaderini belirleyen kritik nokta; M4 otoyolu

İDLİBSuriye rejimi, son yıllarda ülkedeki birçok bölgeyi Rusya ve İran ile yabancı savaşçılar ile havadan ve karadan bombardımanla geri aldı. Suriye rejimi bu süreçte kontrolüne aldığı bölgelerdeki sivillerin de İdlib’e tahliyesine izin verdi. Tahliyeler ile nüfusu 4 milyona ulaşan ve muhaliflerin elindeki son şehir olan İdlib’in geri alınması için rejim, 2018 yılı yazında havadan ve karadan bombardımana başladı. İdlib kırsalındaki bölgeleri uçak, helikopter, roket, havan ve füzeler ile hedef alan rejimin saldırılarının ardından on binlerce sivil, İdlib kent merkezi ve Türkiye sınırına kaçmaya başladı. Ancak rejim, sivillerin kaçış güzergahı olan M4 otoyolunu da kullanılmaması için uçaklarla hedef aldı. Sivillerin kaçışının yanı sıra en önemli ikmal ve lojistik hattı olan M4’ü kullanmasını engellemeyi amaçlayan Esad rejimi, Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin ardından engellendi. Türkiye’nin Rusya ve İran ile yaptığı görüşmelerin ardından varılan mutabakatlar ile bir süre duran rejim, saldırılarını zaman içerisinde sürdürerek anlaşmaları ihlal etti.

Son olarak geçen yıl yoğun saldırıların ardından Han Şeyhun ve Maaret el Numan ile bu yıl başında Serakib ilçelerinde kontrolü sağlayan rejim, sivillerin kaçış yolu olan M4’e yönelik bombardımanına da devam etti. Şubat ayından itibaren 'İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde Rusya ve İran ile birlikte kontrol gücü olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye takviye birlikler gönderdi. TSK’nın takviyelerinin ardından Moskova’da mart ayında varılan mutabakat ile kritik öneme sahip M4 otoyolunda güvenli koridor oluşturulması kararlaştırıldı. Böylece Lazkiye’den Haseke’ye kadar uzanan önemli bir lojistik ve ikmal hattı olan M4 otoyolunun rejim kontrolüne girmesi engellendi. Türk ve Rus askerlerinin de düzenli olarak ortak devriye yaptığı M4 otoyoluna yönelik rejim saldırılarının durması ile siviller tarafından da gönül rahatlığı ile kullanılır hale geldi.

Suriye içindeki kentleri birbirine bağladığı için kritik öneme sahip olan, ikmal ve lojistik hattı olduğu için de kaybedilmesi durumunda İdlib’in düşmesinin önünü açacak olan M4 otoyolunun Türkiye’nin girişimi ile rejim kontrolüne geçmemesi sivilleri mutlu etti. Geçmişte her an bombardımana maruz kalacakları için çok hızlı hareket ettikleri yolda şimdi gönül rahatlığıyla düşük hızda ilerleyen siviller, Türkiye yanlarında olduğu için mutlu olduklarını söyledi. 

Öte yandan rejimin Rusya desteği ile geçmişte M4 otoyoluna düzenlediği bombardımanda yolun birçok noktasında oluşan hasarın giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı da bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
M4 OtoyoluİdlibSuriye RejimiTürk Ve Rus Askerlerinin Ortak Devriyeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi
İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi
Can kaybı 850 bin 633’e yükseldi
Can kaybı 850 bin 633’e yükseldi
Suriye lirasındaki aşırı değer kaybı, İdlib'de Türk lirası kullanımını artırdı
Suriye lirasındaki aşırı değer kaybı, İdlib'de Türk lirası kullanımını artırdı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
'1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun'
'1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun'
ABD, her şeyi yapıyor
ABD, her şeyi yapıyor
KKTC Başbakanı Tatar: Dünya, Türkiye’nin küresel güç olduğunu kabul etmeli
KKTC Başbakanı Tatar: Dünya, Türkiye’nin küresel güç olduğunu kabul etmeli

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim