Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Doğu Yarın Başkent'te
Doğu Yarın Başkent'te
Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat öncesi büyük destek
Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat...
'Süt Kardeşler'den kahkaha tufanı
'Süt Kardeşler'den kahkaha tufanı
Kelle paçaya ilgi arttı
Kelle paçaya ilgi arttı
Denizlispor'da Rodallega yine sustu
Denizlispor'da Rodallega yine sustu
İş fırsatları için hemen tıkla!

İdlib’deki saldırılarda 52 bölge hedef alındı

Suriye’de Esad rejimi ve destek veren Rusya tarafından İdlib ve kırsalında yönelik saldırılarda, 52 bölgenin hedef alındığı belirtildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 12:40
0 Okunma
İdlib’deki saldırılarda 52 bölge hedef alındı

HATAY - Uçakların 33 saldırı gerçekleştirdiği bölgeye 120 top mermisi ve 19 füze atıldığı açıklandı. Hedef alınan 52 bölgede son 2 gündür 9 kişi yaşamını yitirirken, 22’si çocuk, 7’si kadın olmak üzere 90 kişi de yaralandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İdlibSaldırı52 BölgeHedef
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2762’ye yükseldi
Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2762’ye yükseldi
7 kişinin öldüğü İtalya’da koronavirüs kaosu ve paniği
7 kişinin öldüğü İtalya’da koronavirüs kaosu ve paniği
Almanya’da Türk spor kulübüne saldırı
Almanya’da Türk spor kulübüne saldırı
Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti
Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti
İdlib'de telsiz dinliyor, sivil ve muhalifleri bombardımana karşı uyarıyor
İdlib'de telsiz dinliyor, sivil ve muhalifleri bombardımana karşı uyarıyor
Salgınında ölü sayısı 2699’a yükseldi
Salgınında ölü sayısı 2699’a yükseldi
İran'ın Hoy şehrinde deprem
İran'ın Hoy şehrinde deprem
İran’da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
İran’da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
İran’da ölüm sayısı 8’e yükseldi
İran’da ölüm sayısı 8’e yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı