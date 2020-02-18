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İdlib'i bu kez de akaryakıt sıkıntısı vurdu

SURİYE’nin İdlib kentinde akaryakıt sıkıntısı yaşanması, bölgedeki insanların hayat şartlarını daha da zorluyor.

18 Şubat 2020 Salı 10:47
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İdlib'i bu kez de akaryakıt sıkıntısı vurdu

Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar yardım istiyor. M5 karayolunun kapalı olduğunu, PKK/YPG’nin de yakıt vermediğini söyleyen halk, İdlib’de akaryakıtın bitmek üzere olduğunu belirtti. İdlib’de 5 ay önce 3 lira olan mazot şimdi ise 8 lira.  

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki Deyrizor bölgesinde petrol rafinelerinden elde edilen petrolün muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib’e sevkiyatına engel olması ve rejim güçlerinin M5 karayolunu elinde bulundurması nedeniyle bölge halkı zor günler geçiriyor. Rejimin yoğun saldırıları altında olan kentte, hastaneler ve fırınlarda da akaryakıt sıkıntısı olması yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede 5 ay önce 3 lira olan mazot şimdilerde ise 8 Türk lirasına satılıyor. İdlib’de taşımacılık yapan Ebubekir el Musa "İdlib'de hiç mazot yok. Şimdi kış mevsimindeyiz çok soğuk. M5 otobanı kapalı olduğu için de mazot gelmiyor. Türk devletinin yakıt getirmemizde yardımcı olmasını bekliyoruz. Mazot her şey için gerekli. Türk devletinin burada ezilen insanlara yardım etmesini istiyoruz. Askeri konularda da bize yardım etmesini istiyoruz. Biz Türk devletini destekleriz. İdlib’in tüm yolları kesilmiş durumda, Türkiye'nin Suriye halkına sınırı açmasını istiyoruz. Buradaki halkın kurtarılmasını istiyoruz. Hayat gittikçe pahalılaşıyor. Buradaki insanların işi yok, yaşayacak paraları yok.  Türkiye-Suriye sınırındaki kamplar bile rejim tarafından hedef alınıyor" dedi.

İdlib’de akaryakıt satışı yapan Ebu Mustafa ise "Şu anda İdlib’e akaryakıt gelmiyor çünkü bütün yollar kapalı. Türkiye üzerinden az da olsa geliyor ancak o günlük hayattaki ihtiyaçlara yetişemiyor. Savaşlar nedeniyle fiyatlar yükseliyor. Bir an önce bize yardım edilmesini istiyoruz. Savaş uçakları hep tepemizde, sokakta akaryakıt satanlar bile ölüm korkusuyla, yakıt alıp satmıyor çünkü bombalanma korkusu var" diye konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeye akaryakıt aktarımını engellediğini söyleyen Taksi şoförü Ebu Cafer, "Şu anda mazot yok çünkü gelmiyor. Yakıt çok az olduğu için ücretleri çok pahalı. Yakıt sadece Türkiye’den geliyor. PKK/YPG bu bölgeye akaryakıt gönderilmesini engelliyor. Türkiye’nin bu bölgedeki insanlara yardım etmesini istiyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeİdlibAkaryakıtSavaş
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