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İdlib'e saldırılar devam ediyor

Suriye'de rejim karşıtlarının elindeki son kent olan İdlib'e yönelik Rusya destekli Esad rejiminin havadan ve karadan saldırıları durmak bilmiyor. Son günlerde yoğunlaşan saldırıların ardından binlerce kişi, bulundukları alanları terk ederek Türkiye sınırına göç ediyor.

İdlib'e saldırılar devam ediyor

Suriye'de rejim karşıtlarının elindeki son kent olan İdlib'e yönelik Rusya destekli Esad rejiminin havadan ve karadan saldırıları durmak bilmiyor. Son günlerde yoğunlaşan saldırıların ardından binlerce kişi, bulundukları alanları terk ederek Türkiye sınırına göç ediyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:38
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İdlib'e saldırılar devam ediyor

GAZİANTEP, (DHA)

Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay'ın karşısındaki İdlib kenti, ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolüne girdi. Lazkiye, Halep ve Hama ile komşu olan 1,5 milyon nüfuslu İdlib, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin sığınmacıyla 4 milyona ulaştı. Bünyesinde 70 bin civarında silahlı militanı bulunduğu öne sürülen radikal dinci örgüt Heyet Tahriri Şam (HTŞ) kontrolünde olan ve ülkenin her yerinden gelen rejim karşıtlarının toplanması nedeniyle 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib, Esad rejiminin hedefi haline geldi.

Esad rejimi, geçen yıl Ağustos ayında, İdlib ve Hama kırsalını topçu birlikleri ile kenti karadan, Rus savaş uçaklarının desteğiyle de havadan ateş altına aldı. Günlerce süren saldırılarda yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi yaralandı, on binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. İdlib'de yaşananların ardından Türkiye'nin girişimiyle Rusya ve İran'ın yaptığı üçlü görüşme sonrası 17 Eylül'de Soçi'de mutabakata varılarak muhalifler ile rejim birlikleri arasında 15 kilometrelik silahtan arındırılmış bölge kuruldu. Mutabakatın ardından hava saldırıları sonlandırılırken, karadan yapılan saldırılar da iyice azaldı. Ancak rejim, 26 Şubat günü, Rusya’nın hava desteği ile İdlib’in güneyi ile Hama’nın kuzeyindeki kırsal bölgelere yeniden saldırı başlattı. İdlib ve ilçelerini hedef alan saldırılar 26 Nisan'dan itibaren yoğunlaştı. İdlib’in Maarat Annuman, Han Şeyhun, Eriha, Cisr Eş Şuğur ilçeleri ile kırsalındaki köyler topçu birlikleri ile karadan ateş altına alınırken, havadan da Rus ve Suriye savaş uçakları ile helikopterleri yerleşim alanlarına yüzlerce bombardıman düzenledi.

SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

Binlerce kişinin zorunlu olarak göç ettiği İdlib kırsalındaki ilçe ve köylere saldırılar ise son günlerde yoğunluğu artarak devam ediyor. Son bir hafta içerisinde İdlib'in bombardıman öncesi 80 bin olan, ancak saldırılar nedeniyle nüfusu 5 bine düşen Han Şeyhun ilçesi savaş uçakları tarafından onlarca kez ateş altına alındı. Yoğun saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, kentte kalan az sayıdaki sivil de zorunlu olarak İdlib kent merkezi ile Türkiye sınırına göç etti. Binlerce kişinin zorunlu göçünün ardından hayalet kente dönüşen İdlib kırsalındaki bölgelere yönelik saldırılar bugün de devam etti. Bu sabah saatlerinde savaş uçakları tarafından Han Şeyhun ilçesindeki birçok nokta bombalandı. Saldırılarda 1 kişi ölürken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Özellikle karadan ve havadan ateş altında olan Han Şeyhun ilçesinden bombardıman nedeniyle çıkmayı başaramayan siviller, bir an önce saldırıların sonlandırılması için dünyanın seslerini duymasını istiyor.

20 GÜNDE 703 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan havadan ve karadan ateş altında olan İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde son 20 gün içerisinde 170'i çocuk, 144'ü kadın 703 sivil yaşamını yitirdi. İdlib kırsalındaki binlerce sivil ise saldırıların yoğunluğu nedeniyle güvenli bölgelere ulaşamamaktan şikayet ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İdlibSaldırıDevamRusyaEsadönce VatanSuriyeOncevatan
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