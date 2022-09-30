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Ian fırtınası Florida’daki yıkımdan sonra Carolina ve Virginia eyaletlerine ilerliyor

30 Eylül 2022 Cuma 14:25
Ian fırtınası Florida’daki yıkımdan sonra Carolina ve Virginia eyaletlerine ilerliyor

ABD - ABD’nin doğu kıyısındaki Florida eyaletini vuran ve bugün itibariyle 19 kişinin ölümüne neden olan Ian fırtınasının son yıllarda ABD’yi vuran en güçlü fırtınalardan biri olduğu ifade edildi. Florida’da kıyılarındaki yerleşim yerleri dalgalarla gelen sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken yetkililer, Ian fırtınasının bugün itibariyle Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia eyaletlerinin kıyı bölgesine doğru ilerlediğini belirtti.

ABD'de geçen Çarşamba günü öğleden sonra Kategori 4 şiddetinde güneybatı Florida'da karaya vuran fırtına nedeniyle en az 19 kişinin öldüğü ifade edildi. Ölü sayısının artabileceğini belirten yetkililer, Florida yarımadasını geçerken tropik bir fırtınaya dönüşen Ian fırtınasının, Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia eyaletlerinin kıyı bölgesine doğru ilerlediği konusunda uyardı.



FIRTINA SONRASI KOPAN ELEKTRİK KABLOLARI TEHLİKE ARZ EDİYOR

Florida eyaletinde özellikle kıyı şeridinde yoğun yağışlar ve sert rüzgar sebebiyle denizden gelen dalgalar, yerleşim yerlerinde sele neden oldu. Birçok köprü ve yolun hasar görmesi sebebiyle ulaşımın bazı bölgelerde kesildiği ve bölge sakinlerinin evlerini tahliye edemediği ifade edildi. Eyalet Acil Durum yetkilileri evlerini tahliye edemeyen 500 kişinin kurtarıldığını, Florida Valisi Ron De Santis ise yıkılan ağaçların, selin ve kopan elektrik kablolarının tehlike arz ettiğini vurgulayarak halkın evlerine gitmek için acele etmemesini istedi. ABD’nin enerji altyapısını gerçek zamanlı olarak takip eden PowerOutage, Florida’da 2 milyon 66 bin kişinin elektrik kesintisi yaşadığını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IAN FırtınasıABD
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