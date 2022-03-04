IAEA uyardı: Zaporjiya Nükleer Santrali’nde güç kullanmayı derhal durdurun

AVUSTURYA - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) bugün yaptığı uyarı açıklamasında, Zaporjiya Nükleer Santrali’nde güç kullanımının derhal durdurulmasını ve bir reaktörün vurulması halinde çok ciddi tehlike ortaya çıkacağını belirtti. Ukrayna nükleer santrallerinin yönetiminde bulunan Energoatom Başkanı Petro Kotin, bugün nükleer santralde bir felaket yaşanması durumunda bunun Çernobil’in altı katı büyüklüğünde olacağı konusunda uyardı.



IAEA açıklamasında “Ukrayna bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) Zaporjiya Nükleer Santrali'nin (NPP) sahasının dün bombalandığını bildirdi. Genel Direktör Rafael Mariano Grossi, derhal Başbakan Denys Shmyhal, ülkenin ulusal nükleer düzenleyicisi ve operatörü ile ciddi durum hakkında konuştu. Genel Müdür Grossi, güç kullanımının durdurulması için çağrıda bulundu ve herhangi bir reaktörün vurulması durumunda ciddi tehlike konusunda uyardı” ifadeleri yer aldı. Santralde dün akşam meydana gelen vurulma olayıyla ilgili IAEA, Olay ve Acil Durum Merkezini (IEC) tam yanıt durumuna geçirdiğini vurguladı. IAEA Genel Direktörü Grossi’nin bugün basın açıklaması yapması bekleniyor.



FELAKET, ÇERNOBİL'İN 6 KATI OLUR



Energoatom Başkanı Kotin bugün yaptığı açıklamada Çernobil felaketinin bir güç ünitesinden kaynaklandığını Zaporjiya Nükleer Santrali’nde 6 tane güç ünitesi olduğunu ve herhangi bir felaket olduğunda Çernobil’in altı katı olacağını belirtti.