Husiler: Umman heyetiyle "olumlu" görüşmeler yaptık

Yemen (AA)

Husilerin müzakere heyeti başkanı ve sözcüsü Muhammed Abdusselam'ın konuya ilişkin açıklamaları, Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayımlandı.

Abdusselam, Umman heyetiyle ülkenin istikrara kavuşmasını sağlayacak, kapsamlı ve adil barışa zemin hazırlayacak, saldırılar ile ablukayı sona erdirecek insani düzenlemeler konusunda ciddi ve olumlu görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Husi heyetinin, Umman heyetiyle birlikte Muskat'a gittiğini aktaran Abdusselam, görüşmelerin orada devam edeceğini belirtti.

Yemen'de ateşkesin yenilenmesi için girişimlerini sürdüren Umman'ın 10 Ocak'ta Husilerin kontrolündeki Sana'ya gönderdiği heyet, temaslarını tamamlayarak bugün Umman'a dönmüştü.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Umman heyetinin iyi haberlerle Sana'dan döndüğünü ifade etmişti.

Umman, aralık ayında da Sana'ya bir heyet göndermişti.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.