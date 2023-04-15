Hurşidbanu Nateva'nın Özbekçeye çevrilen eserlerinin sunumu Taşkent'te yapıldı

Etkinliğe katılanlar ilk olarak Turan Kütüphanesi'nde oluşturulan Şuşa Köşesi ile tanıştı. Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı tarafından Azerbaycan ve Karabağ ile ilgili yayınlar köşeye takdim edildi. Aynı zamanda misafirler, kütüphanenin baskı kurbanlarına adanan müzesi ile tanıştı.

Kütüphane Müdürü Dildora Abduazizova, Turan Kütüphanesi'nin büyük toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte "Şuşa Günleri" etkinliğine ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını kaydetti. Dildora Abuazizova, Azerbaycan ile Özbekistan arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerden, halklar arasındaki yakın kardeşçe ilişkilerden bahsetti.



Özbekistan'da Haydar Aliyev Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü Samir Abbasov, ülkede ilk kez düzenlenen "Şuşa Günleri" etkinlikleri hakkında bilgi vererek, Azerbaycan Kültür Merkezi'nin yıl boyunca Şuşa ile ilgili projeler düzenleyeceğini vurguladı.



Etkinlikte bir konuşma yapan Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Afendiyeva, Türk devletleri arasında günden güne gelişen ilişkilere, Türk halkları arasında var olan dayanışma ve kardeşlik ilişkilerine dikkat çekti. Azerbaycan ile Özbekistan arasındaki edebî münasebetlere de değinen Erdoğan, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Günay Afendieva, Vakfın hayata geçirdiği sayısız projeden bahsetti. Vakfın geçen yıl Bursa'da başlattığı ve bu yıl Özbekistan'da devam eden “Cam Günleri” projesinin önemine vurgu yaptı.

Törende konuşan Özbekistan Ali Meclisi Milletvekili ve Özbekistan-Azerbaycan Dostluk Derneği üyesi Gülbahar Saidkaniyeva, iki ülke ilişkilerinin devlet başkanlarının başarılı politikaları ile gelişen ilişkilerine değinerek, gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. kültürel ilişkilerin. Şuşa'nın Azerbaycan'ın kültürel ve edebi ortamındaki rolünden bahseden Azerbaycan şairi Nateva'nın eseri ile Özbek şairi Nadirabegimin'in yaşamı arasındaki benzerliğe dikkat çekti.



Azerbaycan-Özbekistan parlamentolar arası ilişkiler çalışma grubu üyesi ve Azerbaycan Milli Meclisi üyesi Tamam Caferova, Azerbaycan-Özbekistan dostluğunun tarihi, devlet başkanlarının sergilediği kardeşlik ilişkileri hakkında bilgi verdi ve parlamentolar arasındaki üst düzey ilişkiler hakkında bilgi verdi. iki ülke İşgalden kurtulan Azerbaycan topraklarının ve Şuşa'da hayata geçirilen restorasyon ve imar projelerinin gurur verici olduğunu kaydetti.



Etkinlikte Halk Şairi Kairat Majid, Özbekistan Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, çevirmen-şair Shakhlo Qasimova, yazar-yayıncı, Hurşidbanu Natavan'ı konu alan belgesel filmin senaristi Ulviyya Haydarova, Özbekistan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği'nin hayatı ve yaratıcılığı hakkında konuştu. Khurshidbanu Natavan, mirasını tanımanın önemi ve Özbekçeye çevrilen eserleri "Khurşid Yeter" kitabı hakkında izlenimlerini paylaştılar.



Daha sonra Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Afandiyeva, Özbekistan'da düzenlenen "Cam Günleri" dolayısıyla resmi konuklara ve organizatörlere hatıra hediyeleri takdim etti.



Etkinliğin sanatsal bölümünde, Taşkent şehri Abdulla Qadiri adına Sanat ve Yaratıcılık Okulu öğrencileri tarafından Azerbaycan müziği seslendirildi, Alishir Navai adına Taşkent Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi öğrencileri tarafından Hurşidbanu Nateva'nın şiirleri seslendirildi.