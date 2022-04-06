Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.330,07
ALTIN
910,83
DOLAR
14,74
STERLİN
19,29
EURO
16,10
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 63...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel al
Gaziantep İslam Bilim ve...
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul Kültür Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi 9...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hong Kong’da 3 günlük hızlı Kovid-19 test seferberliği

06 Nisan 2022 Çarşamba 12:20
Hong Kong’da 3 günlük hızlı Kovid-19 test seferberliği

HONG KONG - Hong Kong lideri Carrie Lam, bugün düzenlediği basın toplantısında artan Kovid-19 vakaları sebebiyle hafta sonu 3 günlük hızlı test seferberliğini açıkladı. Carrie Lam, tüm Hong Kong halkından 8 Nisan Cuma’dan başlayarak 10 Nisan Pazar’a kadar her gün hızlı test uygulamasını istedi.  

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bugün yaptığı bilgilendirme toplantısında tüm halkı hafta sonu ‘hızlı Kovid-19 testi’ yapmaya çağırdı. Artan Kovid-19 vaka sayısı sebebiyle halktan, bu Cuma’dan başlayarak Pazar gününe kadar her gün hızlı test yapmaları, test sonucu pozitif çıkan kişilerin kendilerini evlerinde karantinaya almaları istendi. Hong Kong hükümeti şimdiye kadar 2.65 milyon hızlı Kovid-19 testi içeren 'anti-epidemi hizmet kiti' dağıtıldığını belirtti.

HIZLI TESTİ SABAHLARI YAPIN

Hong Kong hükümeti, vatandaşların ihtiyaç halinde kitlere ulaşmaları için bir çok yere teslimat noktası açacaklarını belirterek Sağlık Koruma Merkezi'nden Edwin Tsui, hızlı testin doğruluk payını arttırmak için vatandaşların sabah saatlerinde hızlı testi yapmalarını ve test öncesi burunlarını hafifçe sümkürmelerini tavsiye etti.    

HONG KONG VAKA SAYILARI

Hong Kong’da Mart ayında 6 binler civarında seyreden günlük Kovid-19 vaka sayısı, Nisan ayına gelindiğinde düşme gösterdi. 1 Nisan’da 5 bin 823 yeni vaka rapor edilirken 5 Nisan itibariyle günlük yeni vaka sayısı 3 bin 254, Kovid-19’a bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 87 oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hong KongHızlı Kovid19 Test Seferberilği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Stoltenberg: Çin, Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz
Stoltenberg: Çin, Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz
Evergreen’in karaya oturan ikinci gemisi Ever Forward için yeni kurtarma planı
Evergreen’in karaya oturan ikinci gemisi Ever Forward için yeni kurtarma planı
Darwin’in kayıp not defterleri, 22 yıl sonra gizemli bir şekilde bulundu
Darwin’in kayıp not defterleri, 22 yıl sonra gizemli bir şekilde bulundu
Ukrayna’da 7 ayrı insani koridor oluşturulacak
Ukrayna’da 7 ayrı insani koridor oluşturulacak
Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulundu
Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulundu
Bakü’de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
Bakü’de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
Amerika’da bir kütüphaneye daha Türkçe kitapları bölümü açıldı
Amerika’da bir kütüphaneye daha Türkçe kitapları bölümü açıldı
İnsani koridor için Mariupol’da ateşkes ilan edildi
İnsani koridor için Mariupol’da ateşkes ilan edildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma