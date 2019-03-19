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Hollanda’daki Türkler konuştu

Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler DHA’ya konuştu

Hollanda’daki Türkler konuştu

Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler DHA’ya konuştu

19 Mart 2019 Salı 09:51
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Hollanda’daki Türkler konuştu

Utrecht (DHA) 

Hollanda'nın Utrecht kentinde, 3 kişiyi öldürüp, 9 kişiyi de yaralayan şüphelinin bulunduğu düşünülen bölgede polisin operasyonu sürüyor.

Hollanda polisinin şüphelinin kimliği ve fotoğrafını yayınlamasının ardından, bölgede yaşayan Türkler de operasyonun sürdüğü Kanaleneiland semtine geldi.

“RUHSAL SORUNLARI OLAN BİRİ”

Türkler, “Öğrendiğimiz kadarı saldırgan, yengesini öldürdükten sonra tramvaya biniyor ve bir durak sonra indikten sonra da iki kişiyi de orada öldürüyor. Türk olduğunu söylüyorlar ama inşallah öyle değildir” diye konuştu. Polisin, olayın şüphelisi olarak duyurduğu ismi tanıdıklarını söyleyen bazı Türkler ise, “Ruhsal sorunları olan, ailevi sorunları olan biriydi. Cezaevi geçmişi olmuştu. Hollanda hükumeti bunu teröre bağlıyor ama biz öyle sanmıyoruz” dedi.

Polisin bölgede operasyonu sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HollandaSaldırıTürkler
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