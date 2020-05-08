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Hollanda’da son 24 saatte koronavirüsten 71 ölüm

Hollanda’da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 71 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 359’a çıktı.

08 Mayıs 2020 Cuma 19:00
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Hollanda’da son 24 saatte koronavirüsten 71 ölüm

HOLLANDA - Hollanda’da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 71 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 5 bin 359’a; toplam vaka sayısı ise 319 kişi daha artarak 42 bin 93’e ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
HollandaKoronavirüsVaka Sayısı
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