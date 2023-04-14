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Hollanda’da bir kişi Kur’an-ı Kerim yırtarken kullandığı ırkçı ifadeler nedeniyle sorgulanacak

Hollanda Savcılığı, Lahey'de bir kişinin Kur’an-ı Kerim yırtarken kullandığı ırkçı ifadeler nedeniyle “bir gruba hakaret etmekten” sorgulanacağını bildirdi.

14 Nisan 2023 Cuma 18:09
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Hollanda’da bir kişi Kur’an-ı Kerim yırtarken kullandığı ırkçı ifadeler nedeniyle sorgulanacak

AMSTERDAM AA- Savcılıktan yapılan açıklamada, Almanya'da yaşayan 54 yaşındaki bir Hollandalının 22 Ocak 2023’te Lahey’de Hollanda Parlamentosu önünde bir Kur’an-ı Kerim’i yırtarken, ”Kur'an faşist bir kitaptır. Mein Kampf kadar kötü. Yandaşları Hitler ile aynı ideolojiyi takip ediyor.” ifadesini kullandığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının Kur’an-ı Kerim’i yırtarken kullandığı ifadelerden dolayı “bir gruba hakaret etmekten” şüpheli olduğu belirtilerek, hakkında adli soruşturma başlatılan zanlının sorgulanmak için Hollanda’ya çağrıldığı ifade edildi.

Hollanda’da bir grup insanı dinleri veya inançları nedeniyle kasten aşağılamanın cezalandırılabileceği aktarılan açıklamada, Kur'an'ı yırtmanın ise suç sayılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Kur’an-ı Kerim'i yırtmanın bir inancı eleştiri olarak görüldüğü, fakat savcılığın bu eylemin Müslüman toplum içinde huzursuzluğa neden olduğunun farkında olduğuna işaret edildi.

Irkçı lider Wagensveld, Kur'an-ı Kerim yırtmıştı

Yerel medyada, savcılığın olayda, ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld’i işaret ettiği yönünde haberler yer aldı.

Wagensveld, 22 Ocak'ta da Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat’ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Benzer şekilde 22 Ekim'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuranı Kerim Yırtarken
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