Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.026,83
ALTIN
1.117,06
DOLAR
18,87
STERLİN
22,73
EURO
20,18
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B...
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hollanda, Rus diplomatları "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor

Hollanda hükümeti, istihbarat görevlisi oldukları gerekçesiyle bazı Rus diplomatların sınır dışı edileceğini ve Hollanda'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını duyurdu.

19 Şubat 2023 Pazar 19:13
Hollanda, Rus diplomatları "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor

Lahey

Hükümetin resmi sitesinden yapılan açıklamada, diplomatik görevlilerin karşılıklı gönderilmesiyle ilgili iki ülke arasındaki müzakerelerin başarısız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rusya, istihbarat çalışanlarını diplomatik personel göstererek gizlice Hollanda'ya yerleştirme çabalarını sürdürüyor." ifadesi kullanılarak Rusya'nın, Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliği ve St. Petersburg Başkonsolosluğu'nda görevlendirilen diplomatlarına vize vermediği kaydedildi.

Hollanda'nın, Rusya'da görevlendirdiği diplomatik personelden daha fazla Rus personelin Hollanda'da bulunamayacağı ifade edilen açıklamada, bazı Rus diplomatların Hollanda'yı terk etmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, sınır dışı edilecek Rus diplomatlara ülkeden ayrılmaları için 2 hafta süre verildiği ve Rusya'nın Amsterdam'daki Ticaret Ofisi'nin de 21 Şubat'tan itibaren kapatılacağı bildirildi.

Hollanda, St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu kapatıyor

Açıklamada, Rusya'nın vize vermemesi sebebiyle St. Petersburg Başkonsolosluğu'nda görevlendirilecek yeterli personeli bulunmayan Hollanda'nın, 20 Şubat itibarıyla burayı kapatacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Mart 2022'den itibaren iki ülke arasında diplomatların atanmasına ilişkin müzakerelerin durduğu aktarıldı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırısının ardından casusluk yaptıkları gerekçesiyle Mart 2022'de 17 Rus diplomatını sınır dışı eden Hollanda'ya karşılık olarak, 15 Hollandalı diplomatı sınır dışı etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Rus DiplomatlarınSınır DışıHollanda HükümetiIstihbarat GörevlisiSt. Petersburg Başkonsolosluğuönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Hanau'da anıldı
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Hanau'da anıldı
Peru Kongresi, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu "istenmeyen kişi" ilan etti
Peru Kongresi, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu "istenmeyen kişi" ilan etti
New York'tan Türkiye'ye 420 ton yardım malzemesi yola çıktı
New York'tan Türkiye'ye 420 ton yardım malzemesi yola çıktı
Türkiye'nin Doha büyükelçiliği depremden etkilenenler için 500 ton yardım topladı
Türkiye'nin Doha büyükelçiliği depremden etkilenenler için 500 ton yardım topladı
AB, Rusya'ya yeni yaptırımları savaşın yıl dönümünde açıklamayı planlıyor
AB, Rusya'ya yeni yaptırımları savaşın yıl dönümünde açıklamayı planlıyor
ANIL SURAL'DAN ABD ÜSSÜ
ANIL SURAL'DAN ABD ÜSSÜ
Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım taahhüdü
Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım taahhüdü
Moğolistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardımlarını sürdürüyor
Moğolistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardımlarını sürdürüyor
Stoltenberg: Türkiye'deki depremler NATO’nun kurulmasından bu yana görülen en korkunç felaket
Stoltenberg: Türkiye'deki depremler NATO’nun kurulmasından bu yana görülen en korkunç felaket

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi