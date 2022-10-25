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Hollanda Başbakanı Rutte'nin İsrail ve Filistin temasları

25 Ekim 2022 Salı 15:14
Hollanda Başbakanı Rutte'nin İsrail ve Filistin temasları

HOLLANDA - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dün gerçekleştirdiği İsrail ziyaretinin ardından bugün Ramallah’a giderek temaslarda bulundu. Rutte, ayrıca dün akşam Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü.


Başbakan Rutte, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu İsrail’de yaklaşan genel seçimlere atıfta bulunarak üç Başbakan adayıyla görüştüğünü belirtti. Rutte, ziyaretinin İsrail ayağında dün görevdeki Başbakan Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü. Görüşmeye dair yorum yapan Rutte “İsrail ve Filistin Topraklarını ziyaret etmek her zaman özel bir olaydır. Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştüm. Özellikle uluslararası gerilimler yüksek olduğunda, böyle toplantılar yapmak her zaman iyidir” dedi. Rutte, açıklamalarında Hollanda’nın iki devletli çözümü desteklediğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Rutte, bugün Ramallah’a geçerek Filistinli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle buluştu. Rutte, İsrail’de yaklaşan genel seçimlere atıfta bulunarak Başbakanlık adaylarından eski Başbakan Binyamin Netanyahu ile de görüştü ve “İsrail ziyaretim sırasında, yaklaşan seçimlerden sonra Başbakanlık rolü için üç ana adayla görüştüm” dedi. Rutte’nin bugün ziyaretini tamamlayarak Hollanda’ya dönmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hollanda Başbakanı Mark RutteFilistinİSRAİL
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