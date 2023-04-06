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Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü'ne göre, bankalar Müslümanlara ayrımcılık yapıyor

Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü (NCDR) Rabin Baldewsingh, ülkedeki bankalar ve finans kurumları tarafından Müslümanlara "yapısal olarak ayrımcılık" yapıldığını bildirdi.

06 Nisan 2023 Perşembe 14:48
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Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü'ne göre, bankalar Müslümanlara ayrımcılık yapıyor
Rotterdam

Hollanda İçişleri Bakanlığına bağlı NCDR'nin koordinatörü Baldewsingh, Trouw gazetesine verdiği röportajda, özellikle ramazan ayında ayrımcılığa maruz kalan Müslümanlardan ekstra sinyaller aldığını belirtti.

Baldewsingh, bankalar ve finans kurumları tarafından Müslümanlara yapısal olarak ayrımcılık yapıldığını ve bu durumun araştırılması gerektiğini ifade etti.

Müslümanların finans kurumlarında ayrımcılığa ne sıklıkta maruz kaldığını bilmediğini anlatan Baldewsingh, tam da bu nedenle bunun araştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ramazan ayında camilerde ve iftarlarda zekat, fitre ve sadaka gibi yardımların yapıldığına dikkati çeken Baldewsingh, yardım yapanların finans kurumları tarafından "kara para aklayan" ve "terörü finans eden" şüpheli kişiler olarak görüldüğünü belirtti.

Baldewsingh, finans kurumları tarafından ayrımcılığa maruz kalanların arasında El Kaide'ye mensup bir kişiyle benzer soyadı taşıdığı için sorun yaşayan bir girişimcinin bulunduğunu, restoran açmak amacıyla finans başvurusunda bulunan bir kişinin bankanın ek sorularını yanıtlamak zorunda kaldığını ve bir banka müşterisinin İslami kitap sipariş ettiği için sorumlu tutulduğunu anlattı.

Yaşanan ayrımcılığın kalıcı sorun haline geldiğini ve bununla ilgili çok fazla sinyal aldığına işaret eden Baldewsingh, hükümetin bu sorunu çözmesi gerektiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HollandaBankaMüslüman
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