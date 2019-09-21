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Hizbullah ajanının İstanbul hedefleri

208 fotoğraf ve 9 video çekmiş...

Hizbullah ajanının İstanbul hedefleri

208 fotoğraf ve 9 video çekmiş...

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:52
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Hizbullah ajanının İstanbul hedefleri

ABD’de son 22 yıldır Hizbullah ve İslami Cihad için terör saldırısı hedefleri araştırmakla suçlanan Lübnan asıllı ‘Alex Saab’ın İstanbul’da da istihbarat topladığı iddia edildi. Saab’ın bilgisayarında Sultanahmet Camisi, Ayasofya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil 208 fotoğraf ve 9 video ile üzeri işaretlenmiş bir İstanbul haritası bulunduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre New York’ta temmuz ayı başında Hizbullah ve İslami Cihad için istihbarat toplama kuşkusuyla yakalanan Lübnan asıllı Amerikalı yazılım mühendisi Alex Saab hakkında iddianame hazırlandı. ABD’de Hizbullah için hedef belirlemekle suçlanan Alex Saab’ın İstanbul’da da istihbarat çalışması yaptığı öne sürüldü. Saab suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

PATLAYICI EĞİTİMİ ALMIŞ

Mahkemeye sunulan belgelere göre ‘Alexei Saab’, ‘Ali Hasan Saab’, ‘Alex Saab’ ve ‘Rashid’ isimlerini kullanan 42 yaşındaki tutuklu, 1996 yılında Lübnan’da faal olan Şii Hizbullah’a katıldı ve eğitim almaya başladı. ABD, Hizbullah’ı 1997 yılında terör örgütü ilan etmişti. 2004 ve 2005 yıllarında Saab, Lübnan’daki patlayıcı eğitimlerine katıldığında tetikleme mekanizmaları, patlayıcı maddeler ve devrelerin birleştirilmesine dair de eğitim aldı.

2000 yılında Lübnan pasaportuyla ABD’ye giden Saab, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını söyleyerek 2008 yılında ABD vatandaşlığına geçti. Ancak Alex Saab’ın Hizbullah ve İslami Cihad ile bağlantıları devam etti. İddianameye göre Saab, Amerika’da yaşadığı dönemde bu ülkede Hizbullah için olası saldırılar için hedef yerlerin gözetimini gerçekleştirdi. Saab, muhtemel bir saldırının en çok yıkıma nasıl yol açabileceğine dair yapısal zayıflıkları belirlemenin yanı sıra bombanın büyüklüğü ve patlayıcı cihazların özellikleriyle ilgili de hesaplama yapıyordu.

New Jersey eyaletinde bir yazılım şirketinde çalıştığı kaydedilen Saab, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, Özgürlük Anıtı, Rockefeller Center, Times Meydanı, Empire State binası, devlet binaları, havaalanları, tüneller ve köprüler dahil olmak üzere New York’ta onlarca mekânla ilgili bilgi topladı. Ayrıca başkent Washington’da Beyaz Saray, Kongre binasını görüntüledi, bilgi topladı, Boston ve Massachusetts gibi kentlerde de istihbarat çalışması yaptı.
İddianamede Saab’ın 2005 yılında, şüpheli bir İsrail casusunu öldürmeye çalıştığı, yakın mesafeden iki defa ateş etmesine rağmen silahının ateş almadığı bilgisi de yer aldı. İddianame ve savcılığın sanığın ifadelerine dayanarak yaptığı değerlendirmede Saab’ın yolunun İstanbul’dan da geçtiği belirtildi.

İSTANBUL’DA TURİST GİBİ

Savcının aktardığına göre Alex Saab, 15 Ocak 2015’te İstanbul’a geldi. 3-5 gün sürdüğü belirtilen ziyaret sonrasında Suriye’nin başkenti Şam’a uçan Alex Saab, El Safir otelinde ‘Yönetici 2’ diye kodlanan bir kişiyle görüşüp gece de birlikte camları karartılmış bir araçla Lübnan’a geçti. Saab’ın İstanbul üzerinden ABD’ye giderken de bagajı ve üstündeki patlayıcı izleri nedeniyle sorgulandığı belirtildi. Saab’ın daha sonra New Jersey’deki evinde yapılan aramada Sultanahmet’in elle bir daire içine alındığı İstanbul haritası, bilgisayar belleğinde de ‘05-01-14-16 İstanbul’ dosyasının içinde de 208 fotoğraf ve 9 video tespit edildi. İddianamede şüphelinin Türkiye’de de istihbarat çalışması yaptığı belirtildi. Saab’a Hizbullah ile bağlantılı 9 ayrı suçlama ve sahte evlilik suçlamaları da yöneltildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HizbullahAjanFotoğrafABD
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