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Hindistan’da sel

700 kişi yolcu treninde mahsur kaldı

Hindistan’da sel

700 kişi yolcu treninde mahsur kaldı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:27
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Hindistan’da sel

Hindistan, (DHA)

Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel, Mumbai-Kolhapur seferini yapan yolcu treninin, Vangani kasabası yakınlarında durmasına sebep oldu. Trendeki 700 kişinin mahsur kaldığı; kadın ve çocuklardan oluşan 200 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken; trenin bulunduğu bölgeye 2 helikopter ve 6 kurtarma botunun sevk edildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HindistanSelTrenMumbai-Kolhapur
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