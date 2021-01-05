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Hindistan'da 12 bin 638 elmas bulunan yüzük Guinness'e girdi

Hindistan’da Renani Jewels’in kurucusu Harshit Bansal, üzerinde 12 bin 638 elmas barındıran yüzük tasarımıyla ‘bir yüzükte bulunan en çok elmas seti’ unvanıyla Guinness Dünya Rekorları’na girdi.

05 Ocak 2021 Salı 10:33
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Hindistan'da 12 bin 638 elmas bulunan yüzük Guinness'e girdi

HİNDİSTAN - Hindistan’ın Meerut şehrindeki Renani Jewels’in kurucusu Harshit Bansal, üzerinde 12 bin 638 elmas barındıran yüzük tasarımıyla ‘bir yüzükte bulunan en çok elmas seti’ unvanıyla Guinness Dünya Rekorları’nda yerini aldı. Guinness’e göre, ‘Marigold’ (kadife çiçeği) ya da ‘Refah Yüzüğü’ olarak adlandırılan yüzük, binlerce 38.08 karat doğal elmasla bezenmiş, süslü bir çiçek tasarımıyla dairesel bir şekle sahip. Yüzüğün ağırlığının ise 165 gram olduğu ifade edildi. Bansal’ın şirketinin, 30 Kasım’da yüzük tasarımını tamamladığı da belirtildi. Öte yandan, bir önceki rekoru,  bir yüzükte 7 bin 801 elmasla Hyderabad merkezli Hallmark Jewellers tarafından yine Hindistan’da olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hindistan12 Bin 638 ElmasGuinness
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