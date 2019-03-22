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Hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçirecek

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında camilere düzenlenen saldırıyla ilgili konuştu. Winston Peters, "Hayatının geri kalan kısmını Yeni Zelanda'da tek başına bir hücrede geçirecektir" dedi.

Hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçirecek

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında camilere düzenlenen saldırıyla ilgili konuştu. Winston Peters, "Hayatının geri kalan kısmını Yeni Zelanda'da tek başına bir hücrede geçirecektir" dedi.

22 Mart 2019 Cuma 12:18
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Hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçirecek

İSTANBUL - Winston Peters, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

"Selamün Aleyküm" diyerek konuşmasına başlayan Dışişleri Bakanı Peters, "Öncelikle Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetlerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Yeni Zelanda kabinesinin iki üyesi olarak bugün buraya gelmenin çok önemli olduğunu inandığımız için buradayız. Bugün kabine temsilcisi olarak iki kişi geldik. Temel amacımız; Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırıyı ne kadar lanetlediğimizi ifade etmektir. Dışişleri bakanlığından meslektaşlarımızda programlarını değiştirerek bu önemli, toplantıya katıldılar. Gerçekten çok zorlayıcı şartlar altında yaşıyoruz" dedi. 


"YENİ ZELANDA TARİHİNİN EN BÜYÜK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI"

Terör saldırısıyla ilgili konuşan Peters, "1 hafta önce Yeni Zelandalı olmayan bir korkak hepimizi terörize etmeye çalıştı. Ülkemizi parçalamaya çalıştı. Geçen Cuma Yeni Zelanda'da Cuma namazını kılmak amacıyla camiye giden kişiler tamamen korkak menfur bir saldırıya maruz kaldı. 50 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Bu noktadan itibaren söz konusu kişi Yeni Zelanda kanunlarına tabi olacaktır. Hayatının geri kalan kısmını Yeni Zelanda'da tek başına bir hücrede geçirecektir. Ancak bu konuda araştırılmadık bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez. Ama kurbanların ailelerinin adalete kavuşacaklarını garanti edebiliriz" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 22.03.2019 12:27
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters
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