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Harkov’da polis merkezi vuruldu

Ukrayna’nın Harkov kentinde Rusya’nın bombardımanı sonucu polis merkezi ağır hasar gördü.

02 Mart 2022 Çarşamba 10:20
Harkov’da polis merkezi vuruldu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin bölgede olduğu, can kaybı ve yaralı sayısının henüz belirlenemediği belirtildi. Görüntülerde, hedef alınan binada yangın çıktığı ve çatısının çöktüğü görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşHarkovPolis Merkezi
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