Hafter, Trablus’ta hastaneleri vurdu: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA), Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde bulunan iki sahra hastanesine füzeli saldırı düzenledi. Saldırıda 5 sağlık görevlisi yaralandı.

CANCAVİDLER, SİRTE’DE MEVZİLENDİ

Demirören Haber Ajansı'nın ( DHA) yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Halife Hafter adına savaşan ve Batı Sudan'da ve Çad'ın doğusunda faaliyet gösteren Cancavidler, Libya’nın doğusundaki Sirte kentinde mevzilendi. Cancavidlerin Sirte’de bulunan bir otoyolda silahlarla donatılmış araçlarla bekledikleri görüldü.