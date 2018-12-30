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Guterres: Dünyamız stres testinden geçiyor

BM Genel Sekreteri Guterres: Dünyamız stres testinden geçiyor

Guterres: Dünyamız stres testinden geçiyor

BM Genel Sekreteri Guterres: Dünyamız stres testinden geçiyor

30 Aralık 2018 Pazar 17:35
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Guterres: Dünyamız stres testinden geçiyor

BM Genel Sekreteri Guterres, dünyanın karşı karşıya olduğu savaş, çatışma, iklim değişikliği, göç ve mülteci sorununa işaret ederek, ''Dünyamız stres testinden geçiyor.'' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl için yayımladığı video mesajında, dünya genelinde yaşanan sorunlara yönelik olarak geçen sene "kırmızı alarm" uyarısı yaptığını hatırlattı ve tehlikenin sürdüğünü belirtti. 

Devam eden savaş ve çatışmalara son vermenin, jeopolitik bölünmüşlüklerin derinleşmesi nedeniyle zorlaştığına ve rekor sayıda insanın güvenlik ve koruma arayışı içinde göç ettiğine dikkati çeken Guterres, "Bunlar çoğu için endişeli zamanlar ve dünyamız stres testinden geçiyor." ifadesini kullandı.

Guterres, umutlu olmak için de nedenler olduğunu belirterek, Yemen görüşmelerinin barış umudu yarattığını, Etiyopya ve Eritre arasında uzun süredir devam eden gerginliğin eylül ayında Riyad'da varılan anlaşmayla giderilmesinin de bölgeye barış umudu getirdiğini bildirdi.

Küresel ısınmanın getirdiği iklim değişikliğine de değinen ve bu durumun ''varoluşsal tehlike'' olmaya devam ettiği uyarısında bulunan Guterres, ''kontrolsüz iklim değişikliği sarmalını" durdurmak için son şansın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı. Guterres, "Uluslararası iş birliği çalışırsa, dünya kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bm Genel SekreteriAntonio Guterres
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