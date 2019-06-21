Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93230
ALTIN
261.565
DOLAR
5.8094
STERLİN
7.3413
EURO
6.5781
Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor
Yanlış klima kullanımı burun sağlığını...
Zaman aşımına 193 gün kaldı
Zaman aşımına 193 gün kaldı
Milletin iradesiyle nerelere gelindiğini en iyi siz bilirsiniz!
Milletin iradesiyle nerelere gelindiğini en...
Müziğin altın çocuğu Çınara, New York'tan ödülle döndü
Müziğin altın çocuğu Çınara, New...
Ufuk Arman: Madalya hedefi ile olimpiyata gideceğiz
Ufuk Arman: Madalya hedefi ile...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gürcistan’ı ziyaret eden Rus heyet protestolara neden oldu

Gürcistan’da yapılan Ortodoks Parlamentolararası Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ülkeye gelen Rus heyet ülkede protestolara neden oldu.

Gürcistan’ı ziyaret eden Rus heyet protestolara neden oldu

Gürcistan’da yapılan Ortodoks Parlamentolararası Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ülkeye gelen Rus heyet ülkede protestolara neden oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 11:51
8 Okunma
Gürcistan’ı ziyaret eden Rus heyet protestolara neden oldu

GÜRCİSTAN - Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te açılışı dün yapılan Ortodoks Parlamentolararası Genel Kurulu ikinci oturumuna Rusya heyetinde yer alan Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki gösteren bir grup Avlabari Başkanlık Sarayı’nı kuşatarak, gösteri düzenledi.

Rus heyeti protesto eden grup, Gavrilov’u 1990’daki savaşta Gürcistan’a karşı savaşmakla suçlayıp, Gavrilov’un ülkeye girişine izin verilmemesi gerektiğini savundu.
 

Öte yandan, yerel medyada yer alan haberlerde, protestocuların güvenlik güçleri tarafından biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldığı, 30 protestocunun ve 39 polisin protestolar sırasında yaşanan çatışmada yaralandığı belirtildi. Ayrıca, dağıtılan protestocuların bir süre sonra yine toplanmaya başladığı da haberde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GürcistanRus HeyetProtesto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolcu otobüsü vadiye uçtu: 44 ölü, 29 yaralı
Yolcu otobüsü vadiye uçtu: 44 ölü, 29 yaralı
Trump: Fed Başkanı Powell faizi en kısa sürede düşürmeli
Trump: Fed Başkanı Powell faizi en kısa sürede düşürmeli
İran, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü
İran, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü
Merkel: Irak’ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım
Merkel: Irak’ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım
KKTC'den 'Hayalet şehir' kararı
KKTC'den 'Hayalet şehir' kararı
Ukrayna’da sokak kedileri için sayım yapılacak
Ukrayna’da sokak kedileri için sayım yapılacak
Shanahan: Orta Doğu’ya ek bin asker gönderilmesi talimatını verdim
Shanahan: Orta Doğu’ya ek bin asker gönderilmesi talimatını verdim
Ruhani: İran karşıtları bir grup tecrübesiz politikacı
Ruhani: İran karşıtları bir grup tecrübesiz politikacı
Rum Yönetimi'nde 'Fatih' krizi
Rum Yönetimi'nde 'Fatih' krizi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans