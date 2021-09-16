Güneydoğu Asya ülkelerinden ‘turizm için sınırların açılması’ çağrısı

İSTANBUL - GTF Asya Liderler Zirvesi'nde buluşan ASEAN ülkelerinin turizm bakanları, ana gelir kaynakları arasında yer alan turizm için sınırların karşılıklı açılması gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, "Turizmin toparlanması için aşı uygulanmasına öncelik veriyoruz. Aşı, sektörün toparlanmasına ve kamuoyunda iyimserlik yaratılmasına katkı sağlıyor" dedi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin turizm bakanları, bir araya geldiği Global Tourism Forum (GTF) Asya Liderler Zirvesi'nde turizm için sınırların karşılıklı açılması çağrısında bulundu.

Global Tourism Forum tarafından Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Asya Liderler Zirvesi, başta Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin olmak üzere Singapur, Brunei, Kamboçya, Vietnam ve Taylan gibi ülkelerin turizm bakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Hybrid Event Leaders Summit Asia – Global Tourism Forum (GTF) 2021" başlıklı etkinlikte, pandemi sonrası dönemin ortaya çıkardığı yeni şartlar çerçevesinde global turizmin geleceği ele alındı.

SEYAHATLERE KAPALI OLAN ÜLKELERDEN GÖRÜŞ BİRLİĞİ

Kovid-19 vakaları nedeniyle uluslararası seyahatlere kapalı olan ülkeler, ortak hareket ve fikir birliğinde ilerleme konusunda karara vardı. Ülkeler, öncelikle kendi aralarındaki mobilite ve turizm hareketlerini canlandırıp, sonrasında üye ülkelerin dışında turizm faaliyetlerini kabul edecekleri konusunda görüş birliğinde bulundu.

Etkinliğe, bölgenin turizm otoriteleri ve sektör öncüleri de katılarak, turizmin geleceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

“TURİST SAYIMIZ YÜZDE 75 DÜŞTÜ, TOPARLANMA İÇİN TEK ÇÖZÜM AŞI"

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, aşılamaların, turizm sektöründe oyunun kurallarını değiştireceğini söyledi. Amin, Endonezya'nın 2021 Global Turizm Forumu'na ev sahipliği yapmasını takdir ve saygıyla karşıladıklarını belirterek, pandemiden en çok etkilenen sektörün turizm olduğuna dikkati çekti.

Pandemi nedeniyle küresel turist sayısının yüzde 74 azaldığını; potansiyel gelir kayıplarının 1,3 trilyon dolara ulaştığını, 100-120 milyon civarında turizm işçisinin işini kaybettiğini söyleyen Amin, "Endonezya'ya 2020'de gelen yabancı turist sayısı 2019'a göre yüzde 75,03 düşerek 4,02 milyona geriledi" dedi.

Endonezya turizminin toparlanması için aşı uygulanmasına öncelik verdiklerini kaydeden Amin, şunları konuştu:

"Aşı programının da güçlü bir temel haline gelmesi bekleniyor. Turizm sektörünün toparlanmasına ve kamuoyunda iyimserlik yaratılmasına katkı sağlıyor. Yine de tedbirler sıkı ve disiplinli bir şekilde uygulanacak. Bu yıl sonuna kadar sürü bağışıklığının sağlanması için aşılama programı doğru hedef ve önceliklerle yürütülmektedir. Kovid-19'a karşı nüfusun yüzde 77'sinin, yani 208 milyonunun, aşılanması hedeflenmektedir. Bu durum turizm sektörü için oyun değiştirici olacak."

"ENDONEZYA HER ZAMAN ODAĞIMIZDA"

World Tourism Forum Institue Başkanı Bulut Bağcı ise, Asya'daki ilk turizmin forumu için Endonezya'da karar kıldıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Endonezya, pandemiye rağmen turizm ile ilgili ciddi hamleler yaptı. Bugün ülkedeki her 11 kişiden 1'i turizmle ilgili bir sektörde çalışıyor. Bu, çok ciddi bir rakam. Endonezya hükümeti turizme verdiği önem kapsamında hayata geçirdiğimiz bu forum için tam destek verdi. Bu destek bizim için çok değerli. Doğası, güler yüzlü insanları ve tarihi mekanlarıyla Endonezya, Global Tourism Forum'un her zaman odağındadır."