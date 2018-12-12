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Güney ve Kuzey Kore karşılıklı nöbet noktalarını kaldırdı

Güney Kore ve Kuzey Kore, iki ülke sınırında askerden arındırılmış bölgedeki bazı nöbet noktalarının kaldırıldığını teyit etmek üzere bir günlük çalışma yürüttü.

Güney ve Kuzey Kore karşılıklı nöbet noktalarını kaldırdı

Güney Kore ve Kuzey Kore, iki ülke sınırında askerden arındırılmış bölgedeki bazı nöbet noktalarının kaldırıldığını teyit etmek üzere bir günlük çalışma yürüttü.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:58
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Güney ve Kuzey Kore karşılıklı nöbet noktalarını kaldırdı

ANKARA

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore tarafının sabah saatlerinde gönderdiği 11 ekip, askeri sınır çizgisini geçerek Kuzey Kore'ye ait 11 nöbet noktasındaki silah ve askeri birliklerin tamamen çekilip çekilmediğini ve yok edilmemiş herhangi bir yeraltı tesisinin kalıp kalmadığını kontrol etti.

Kuzey Kore de öğleden sonra Güney Kore'nin 11 nöbet noktasının silah ve askerden arındırılıp arındırılmadığını doğrulamak üzere aynı sayıda ekip gönderdi.

Kuzey ve Güney Kore'nin daha önce, DMZ'deki on birer nöbet noktasını yok etmek konusunda anlaşmaya vardığı ancak sonra tarihi açıdan değer taşıyan birer tanesini silahsız muhafaza etme konusunda mutabık kaldığı kaydedilmişti.

İki Kore'den askerlerin, diğer ülkenin 10 nöbet noktası sahasına giderek tamamen kaldırılıp kaldırılmadıklarını doğrulamak için incelemeler yaptığı belirtildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki Kore'nin askerlerinin, askeri sınır hattını barışçıl şekilde geçtikleri ve Kore'nin bölünmesinden bu yana ilk kez böyle bir durum yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu açıkça, iki Kore'nin askeri yetkililerinin anlaşmayı uygulama iradesini gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, 20 Kasım'da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin iki ülke arasında eylül ayında varılan mutabakat çerçevesinde DMZ'deki 10 nöbet noktasını imha ettiğini belirtmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore ve BM gücünün, ekim sonunda DMZ'deki Ortak Güvenlik Alanı'nda (JMA) silahsızlandırma sürecini tamamladığı bildirilmişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore ve Birleşmiş Milletler komutası ile Koreler arasında gerilimi azaltma, istenmeyen çatışmaları önleme ve ortak güveni inşa etme amacıyla varılan mutabakat çerçevesinde DMZ'de Ortak Güvenlik Alanı'ndaki nöbet noktalarını, silahlı askerleri ve ateşli silahları geri çekme çalışmasının sona erdiğini açıklamıştı. 

Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider, eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı.

AA

Son Güncelleme: 12.12.2018 16:00
Anahtar Kelimeler:
NöbetKuzey KoreGüney Kore
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