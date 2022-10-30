Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamında can kaybı 151’e yükseldi

GÜNEY KORE (DHA)

Başkent Seul’daki Itaewon bölgesinde Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında çıkan izdihamda can kaybı 151, yaralı sayısı ise 82’ye yükseldi. Yetkililer, izdihamın kalabalığın dar sokaklarda sıkışması sonucu çıktığını duyurdu. Ayrıca kutlamalara yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Cadılar Bayramı, Güney Kore’nin geleneksel olarak kutladığı bir bayram olmasa da son 10 yılda popüler bir bayram haline geldi. Ayrıca Cadılar Bayramı, Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasından sonra bu yılki ilk kutlama. Itaewon ise başkentte birçok bar, restoran ve kafeye ev sahipliği yaparken, turistlerin de yoğun olarak ziyaret ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Bölgede çok sayıda dar sokak bulunuyor.

SEOK-YEOL TALİMAT VERDİ: SORUŞTURMA BAŞLATIN

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Seok-yeol, yerel saatle 02:30’da Seul Hükümeti ile olağanüstü toplantı düzenledi. Seok-yeol, hayatını kaybeden ve yaralananların kimliklerinin hemen belirlenmesi konusunda talimat verdi. Seok-yeol, izdihamın nedeninin belirlenmesi için kapsamlı soruşturma yapılmasını istedi.

DÜNYADAN TAZİYE MESAJLARI

Yaşanan izdihamın ardından dünya liderlerinden de taziye mesajları geldi. ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin her zaman Güney Kore’nin yanında olduğunu belirterek, “Jill ve ben, Seul'de sevdiklerini kaybeden ailelere en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Kore Cumhuriyeti halkıyla birlikte üzülüyor ve yaralanan herkese acil şifalar diliyoruz” dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaşananlar karşısında şok olduğunu belirterek Çin halkı adında baş sağlığı diledi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Kanadalılar adına, Seul'deki ölümcül izdihamın ardından bugün Güney Kore halkına en derin taziyelerimi gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, “Bugün Kore için üzücü bir gün ve Almanya onların yanındadır” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, baş sağlığı dileyerek Fransa’nın Güney Kore’nin yanında olduğunu belirtti. Son olarak İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yaşananları “Bu gece Seul'den korkunç haberler geldi” ifadeleriyle değerlendirerek, düşüncelerinin Güney Kore halkıyla olduğunu belirtti.