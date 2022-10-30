Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.878,98
ALTIN
982,72
DOLAR
18,58
STERLİN
21,68
EURO
18,54
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu...
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamında can kaybı 151’e yükseldi

Güney Kore’nin başkenti Seul’daki Itaewon bölgesinde yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı Cadılar Bayramı kutlamalarında çıkan izdihamda can kaybının 151’e yükseldiği duyuruldu. Yaralı sayısı 82 olarak açıklanırken, çok sayıda kişinin kayıp olduğu belirtildi.

30 Ekim 2022 Pazar 18:05
Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamında can kaybı 151’e yükseldi

GÜNEY KORE (DHA)

Başkent Seul’daki Itaewon bölgesinde Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında çıkan izdihamda can kaybı 151, yaralı sayısı ise 82’ye yükseldi. Yetkililer, izdihamın kalabalığın dar sokaklarda sıkışması sonucu çıktığını duyurdu. Ayrıca kutlamalara yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Cadılar Bayramı, Güney Kore’nin geleneksel olarak kutladığı bir bayram olmasa da son 10 yılda popüler bir bayram haline geldi. Ayrıca Cadılar Bayramı, Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasından sonra bu yılki ilk kutlama. Itaewon ise başkentte birçok bar, restoran ve kafeye ev sahipliği yaparken, turistlerin de yoğun olarak ziyaret ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Bölgede çok sayıda dar sokak bulunuyor.

SEOK-YEOL TALİMAT VERDİ: SORUŞTURMA BAŞLATIN

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Seok-yeol, yerel saatle 02:30’da Seul Hükümeti ile olağanüstü toplantı düzenledi. Seok-yeol, hayatını kaybeden ve yaralananların kimliklerinin hemen belirlenmesi konusunda talimat verdi. Seok-yeol, izdihamın nedeninin belirlenmesi için kapsamlı soruşturma yapılmasını istedi.

DÜNYADAN TAZİYE MESAJLARI

Yaşanan izdihamın ardından dünya liderlerinden de taziye mesajları geldi. ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin her zaman Güney Kore’nin yanında olduğunu belirterek, “Jill ve ben, Seul'de sevdiklerini kaybeden ailelere en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Kore Cumhuriyeti halkıyla birlikte üzülüyor ve yaralanan herkese acil şifalar diliyoruz” dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaşananlar karşısında şok olduğunu belirterek Çin halkı adında baş sağlığı diledi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Kanadalılar adına, Seul'deki ölümcül izdihamın ardından bugün Güney Kore halkına en derin taziyelerimi gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, “Bugün Kore için üzücü bir gün ve Almanya onların yanındadır” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, baş sağlığı dileyerek Fransa’nın Güney Kore’nin yanında olduğunu belirtti. Son olarak İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yaşananları “Bu gece Seul'den korkunç haberler geldi” ifadeleriyle değerlendirerek, düşüncelerinin Güney Kore halkıyla olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreCadılar BayramıIzdiham
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kafkas Müslümanları: İran’ın Ermenistan’ı desteklemesini kınıyoruz
Kafkas Müslümanları: İran’ın Ermenistan’ı desteklemesini kınıyoruz
AB ve ABD’den tahıl anlaşması açıklaması
AB ve ABD’den tahıl anlaşması açıklaması
Zelenski: Rusya’dan beklenen bir adımdı
Zelenski: Rusya’dan beklenen bir adımdı
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu
Amerika ara seçimler için 8 Kasım’da sandık başına gidiyor
Amerika ara seçimler için 8 Kasım’da sandık başına gidiyor
Türkiye’nin diplomatik misyonluklarından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Türkiye’nin diplomatik misyonluklarından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Rosatom, Türkiye'ye nükleer yakıt simülatörleri gönderdi
Rosatom, Türkiye'ye nükleer yakıt simülatörleri gönderdi
ABD, ilk defa 3 stratejik savunma belgesinin ‘kamu versiyonunu’ açıkladı
ABD, ilk defa 3 stratejik savunma belgesinin ‘kamu versiyonunu’ açıkladı
Zelenski: İki gün içinde 30’dan fazla drone’lu saldırı yapıldı
Zelenski: İki gün içinde 30’dan fazla drone’lu saldırı yapıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول