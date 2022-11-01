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Güney Kore izdiham felaketinde ölü sayısı 156’ya yükseldi

Güney Kore izdiham felaketinde ölü sayısı 156’ya yükseldi, 26’sı yabancı uyruklu

01 Kasım 2022 Salı 14:23
Güney Kore izdiham felaketinde ölü sayısı 156’ya yükseldi

GÜNEY KORE - Güney Kore’nin başkenti Seul’de 29 Ekim Cadılar Bayramı kutlaması sırasında, çok sayıda kişinin dar bir sokakta sıkışmasıyla yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 156’ya yükseldi. Ölenlerden 26 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Itaevon bölgesinde meydana gelen olay sonrasında açıklama yapan polis, hayatını kaybeden 156 kişiden 26’sının yabancı uyruklu olduğunu belirtti. Açıklamada 26 yabancı uyruklu kişinin İran, Çin, Rusya, Japonya, ABD, Fransa, Avustralya, Vietnam, Özbekistan, Norveç, Kazakistan, Sri Lanka, Tayland ve Avusturya vatandaşı olduğu ifade edildi.

Ulusal yas ilan eden Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, izdihamda yaşamını yitirenler için oluşturulan yeri ziyaret ederek çiçek koydu. Öte yandan yaşamını yitiren yabancı uyruklu kişilerin ailelerine ülkeye ‘rahatlıkla girebilmeleri’ için, Incheon Uluslararası Havalimanı'nda varış vizesi verilmesi planlanıyor. 

POLİS ŞEFİ VE SEUL BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Polis Şefi Yoon Hee-keun izdiham felaketiyle ilgili ‘ağır sorumluluk’ hissettiklerini belirterek olayın nasıl olduğuna dair soruşturma başlatılacağını duyurdu. Polis Şefi Yoon basın açıklamasında, Güney Kore'nin son sekiz yılın en ölümcül felaketi olarak adlandırdığı olayda çoğu 20'li yaşlarında yaklaşık 156 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin ciddi şekilde yaralandığını ifade etti. Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon, bugün yaptığı basın açıklamasında izdiham sebebiyle özür dilerken gözyaşlarını tutamadı. Yerel basın olay sırasında 100 binden fazla kişinin caddelerde olduğunu belirtti.    

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreIzdihamCadılar Bayramı
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