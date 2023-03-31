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Güney Kıbrıs'ta Skandal! Türk bayrağını indirdiler

Güney Kıbrıs'ın sahil ilçesi Baf'ta Türk bayrağı protestoların odağı oldu.

31 Mart 2023 Cuma 08:41
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Güney Kıbrıs'ta Skandal! Türk bayrağını indirdiler

Güney Kıbrıs

Güney Kıbrıs'ın sahil ilçesi Baf'ta skandal olaylar yaşandı. İlçede düzenlenen bisiklet yarışmasında 39 ülkeden yarışmacıların katılacağı organizasyonda ülkelerin bayrakları ilçeye asılmıştı.Ancak Türkiye bayrağı Baf’da protestoların odağı oldu.

Yunan IN.gr’de yayınlanan habere göre belediye meclis üyeleri Türk bayrağını kaldırdı.

Organizasyonda  aynı zaman da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saldırı girişiminde bulunulmuştu. Saldırı girişimi ile ilgili Tatar, televizyon programında açıklamada bulundu.

Tatar, 'Hiç bir İngiliz yetkili bana 'geçmiş olsun' demedi. Hukuk çevreleri gereğini yapar diye düşünüyorum biz mesajımızı ilettik. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia ettikleri bir yerde benim söz hakkımın engellenmeye çalışılması çok yakışıksız' dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 31.03.2023 09:02
Anahtar Kelimeler:
Türk BayrağıGüney Kıbrıs
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