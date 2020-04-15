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Güney Kıbrıs alarm veriyor!

Dünyayı etlisi altına alan koronavirüs kaynaklı ölümler hızla artıyor. Güney Kıbrıs'ta koronavirüs (Covid-19) nedeniyle birçok insanın evlerinde öldüğü bildirildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 17:06
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Güney Kıbrıs alarm veriyor!

LEFKOŞA - Rum medyasının okuyucularına manştten aktardığı haberinde "Yardımsız, evlerinde ölüyorlar. Hastanelerdeki kaotik ortam yüzünden evlerinde kalan kronik hastalığı bulunanlar, hiçbir yardım alamadan evlerinde ölüyor" denildi. Öte yandan Rum medyası, virüsün toplum içinde yayıldığına işaret ederek, Rum doktorla yaptığı röportajında "Bizim kuşkularımıza ve bilgilerimize göre, koronavirüs dışında başka hastalıklardan ölen kişi sayısı virüsten ölenlerden fazla. Bunun sebebi de Larnaka Hastanesi’nin işleyişini durdurması" denildi.

"VİRÜS DIŞINDA ÖLÜMLER ARTTI"

İsminin açıklanmasını istemeyen Rum doktor "Kalp ve solunum yetmezliği çeken hastalar Larnaka Hastanesi’nde tedavi göremedikleri için evlerinde ölüyor" ifadelerini kullandı. 695 koronavirüs vakasının bulunduğu Güney Kıbrıs'ta salgından 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
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