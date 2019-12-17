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Güney Afrika’da vahşet

Güney Afrika’da sahilde başları, kuyrukları ve yüzgeçleri kesilmiş onlarca yavru köpek balığı bulundu.

Güney Afrika’da vahşet

Güney Afrika’da sahilde başları, kuyrukları ve yüzgeçleri kesilmiş onlarca yavru köpek balığı bulundu.

17 Aralık 2019 Salı 11:46
28 Okunma
Güney Afrika’da vahşet

GÜNEY AFRİKA - Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’un Strandfontein Plajı’nda başları, kuyrukları ve yüzgeçleri kesilmiş halde onlarca yavru köpek balığı bulundu. Yetkililer olayı soruştururken yavru köpek balıklarının henüz bebek olduklarını ve derin sularda yüzen ender bir cins olduğunu belirtti. Köpek balıklarının kafaları, yüzgeçleri ve kuyrukları çoğunlukla lüks restoranlarda yapılan pahalı yemeklerde kullanılıyor ve bu amaçla her yıl 73 milyon köpek balığı avlanıyor.     

Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaVahşetYavru Köpek Balığı
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