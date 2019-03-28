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Guatemala’da kaza: 32 ölü

Guatemala’da kamyon kazası: 32 ölü

Guatemala’da kaza: 32 ölü

Guatemala’da kamyon kazası: 32 ölü

28 Mart 2019 Perşembe 10:22
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Guatemala’da kaza: 32 ölü

Guatemala (DHA)

Guatemala’da meydana gelen kamyon kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

Yerel basın, Guatemala’da Inter-American yolunda, bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, trafik kazasının 30’dan fazla kişinin hayatına mal olduğunu ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini yazdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GuatemalaTrafik Kazası
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