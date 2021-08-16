GİRNE LİMAN’A MERİT’İN YENİ GÖZDESİ NIMA GELİYOR

KIBRIS- Girne şehir merkezinde konumlanan Nima geleneksel ve modern mimarisi, sıcacık ortamı sade ve şık dekorasyonuyla misafirlerine şehir içinde farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetleri her türlü içeceğin yer aldığı zengin seçeneklerle bütünleştiren mekân büyüleyici gece manzarasını seyrederken size ve sevdiklerinize unutulmaz anlar yaşatacak.

Mekânın işletmecisi Arda Çancıoğlu konseptten, dekorasyona, restoran menüsünden personel kıyafetine kadar her türlü ayrıntıyla ilgilenerek adada farklılık yaratacaklarını, değişik lezzetleri tatmak isteyen misafirlerinde birbirinden farklı seçeneklerle muhteşem bir deneyim yaşatacaklarını iletti. Canlı DJ performansı ile Kıbrıs gece hayatına yeni bir soluk getirecek olan mekân hem turistlerin hem de Kıbrıs halkının Girne’nin tadını tam anlamıyla çıkarabilecekleri yeni adresleri olacak.

ELİF HAYVALI