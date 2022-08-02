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Gençlik Bakanları Kazan'da Bir Araya Geliyor

Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, 27-30 Ağustos’da gençler için buluşuyor.

02 Ağustos 2022 Salı 14:16
Gençlik Bakanları Kazan'da Bir Araya Geliyor

TATARİSTAN- Kazan – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022’nin uluslararası programı olan Kazan Küresel Gençlik Zirvesi27-30 Ağustos tarihleri arasında Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenecek.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu, Tataristan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Bakanlığı, Gençlik Diplomasisi Akademisi, Tataristan Cumhuriyet Gençlik Kamu Fonu “Selet” tarafından organize edilen Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde gençlik politikalarını geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek. Zirvede, gençlerin ihtiyaçlarına cevap verilmesi, güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları ve diğer bölgelerden ve kültürlerden yaşıtlarıyla fikir alışverişinde bulunmaları hedeflenecek.

4 gün sürecek zirveye, İİT ülkelerinin Gençlik ve Spor Bakanları, gençlik örgütlerinin liderleri, gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası örgütlerin temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim camiasının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 300 kişi katılacak. Zirve programı bakanlar genel oturumu, panel tartışmaları, interaktif çalıştaylar ve kültürel etkinliklerden oluşacak.

Kazan- İİT Gençlik Başkenti 2022 uluslararası programının bir parçası olarak gerçekleştirilecek olan Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında düzenlenecek 8 çalıştayda “Fırsat Eşitliği, Girişimcilik Becerileri, Ruh Sağlığı, Kültürlerarası Diyalog, Gençlik Göçü, Dijitalleşme” gibi başlıklar ele alınacak. Çalıştaylar, katılımcılara yeni fikirler üretme, deneyimlerini geliştirme, yeni yöntemler ve çözüm önerileri keşfetme fırsatı sunacak.

Kazan İİT Gençlik Başkenti 2022 İİT bölgesinden, Rusya'dan ve İİT coğrafyasının ötesindeki Müslüman gençler için önemli bir fırsat olacak olan bu zirvenin sonucunda, Modern Gençlik Araştırması'nın yanı sıra, İİT ülkelerindeki ortak gençlik girişimlerinin ve uzun vadeli iş birliği programlarının temelini oluşturacak Sonuç Bildirgesi kabul edilecek. 

HABER: ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.08.2022 14:27
Anahtar Kelimeler:
Kazan Küresel Gençlik ZirvesiGençlik Bakanları Kazan2730 Ağustosİslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)Gençlik Başkenti 2022Sonuç Bildirgesi
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