Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.961,03
ALTIN
1.214,29
DOLAR
19,17
STERLİN
23,74
EURO
20,92
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 47. yılı etkinliği düzenlendi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 47. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

30 Mart 2023 Perşembe 13:58
1 Okunma
Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 47. yılı etkinliği düzenlendi

Gazze

Gazze'de düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar ve gençlerin katılımıyla bir yürüyüş yapıldı.

Yürüyüş boyunca Filistin bayrakları ve İsrail'in 1948 yılında işgal ettiği Filistin beldelerinin isimlerinin bulunduğu pankartlar taşındı, marşlar okundu ve sloganlar atıldı.

"Filistin halkı, topraklarından asla vazgeçmeyecek"

Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Müdürü Hamdi ed-Delvi, yürüyüşün tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, Filistin topraklarının İsrail hükümetince gasbedilmiş olduğu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığı bir zamanda Filistin Toprak Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Filistinlilerin maruz kaldığı saldırılar karşısında dünyanın sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade eden Delvi, Filistin halkının topraklarından asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeFilistinToprak Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Morityuslu Müslümanlar Erzincan depreminden 84 yıl sonra yeniden Türk halkının yardımına koştu
Morityuslu Müslümanlar Erzincan depreminden 84 yıl sonra yeniden Türk halkının yardımına koştu
Marburg virüsü, Ekvator Ginesi'nde yayılmayı sürdürüyor
Marburg virüsü, Ekvator Ginesi'nde yayılmayı sürdürüyor
Bulgaristan'daki Türklere 2 Nisan'daki seçimlerde "birlikte hareket edin" çağrısı
Bulgaristan'daki Türklere 2 Nisan'daki seçimlerde "birlikte hareket edin" çağrısı
Suudi Arabistan-İran yakınlaşmasından İsrail dışında tüm bölge ülkeleri memnun
Suudi Arabistan-İran yakınlaşmasından İsrail dışında tüm bölge ülkeleri memnun
Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
Almanya’da kamu sektörü çalışanlarının ücretlerine ilişkin pazarlık başarısız oldu
Almanya’da kamu sektörü çalışanlarının ücretlerine ilişkin pazarlık başarısız oldu
ABD'de iki askeri helikopterin düşmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
ABD'de iki askeri helikopterin düşmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
AB, yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltiyor
AB, yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltiyor
Tank desteği artan Ukrayna ordusunda tankçıların eğitimleri yoğunlaştı
Tank desteği artan Ukrayna ordusunda tankçıların eğitimleri yoğunlaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi