Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.222,74
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi...
Lüksemburg Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Lüksemburg Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Yargıtay Başkanlığı 151 Sözleşmeli Personel alacak
Yargıtay Başkanlığı 151 Sözleşmeli...
Kapadokya Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 3 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gazprom, süresiz olarak Kuzey Akım 1’deki gaz akışını durdurdu

03 Eylül 2022 Cumartesi 13:49
Gazprom, süresiz olarak Kuzey Akım 1’deki gaz akışını durdurdu

RUSYA - Rusya enerji devi Gazprom, dün akşam 3 gündür bakımda olan Kuzey Akım 1’deki teknik arıza sebebiyle Almanya’ya gelen gaz akışını süresiz olarak durdurduğunu açıkladı. Öte yandan G7 ülkeleri finans bakanları dün toplantı yaparak Rusya’nın fon akışını engellemek için Rus petrolüne fiyat sınırı koymuştu.

Rusya'dan Avrupa'ya giden en büyük gaz boru hattı Kuzey Akım 1’in Rusya ucundaki Portovaya Kompresör İstasyonu'nda Siemens ile yürütülen bakım çalışmalarında yağ sızıntısı tespit edildiği belirtilerek gaz akışının süresiz durdurulduğu açıklandı.

Açıklamada “Rostekhnadzor'dan, tespit edilen arızaların ve hasarların gaz türbini motorunun güvenli ve sorunsuz çalışmasına izin vermediğine dair bir Uyarı alındı” denilerek Siemens Energy AG'nin Başkanı ve CEO'su Christian Bruch'a tespit edilen arızaların giderilmesi gerektiğine ilişkin bir mektup gönderildiği ifade edildi.

AÇIKLAMA G7 KARARINDAN HEMEN SONRA YAPILDI

Yağ sızıntısının bir fotoğrafını yayınlayan Gazprom, boru hattında bakım nedeniyle bu hafta üç gün boyunca akışlar durdurulmadan önce bile yüzde 20 kapasiteyle gaz akışına devam ediyordu. Gaz akışı bu sabah erken saatlerde yeniden başlayacaktı. Gazprom’un açıklaması dün bir araya gelen G7 ülkeleri finans bakanlarının toplantısından hemen sonra geldi.

G7 Finans Bakanları, dün bir karar alarak Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü savaşa fon akışını engellemek amacıyla Rus petrolüne tavan fiyat sınırı koymuştu. Öneri, G7 ve AB ülkelerinde yerleşik şirketlerden nakliye hizmetleri ve sigorta teminatı arayan ithalatçıların Rus petrolünü taşımak için bir fiyat sınırına uyması gerektiği anlamına geliyor. Tavan fiyat sınırı, ham petrol için 5 Aralık’ta, dizel gibi rafine petrol ürünleri için 4 Şubat’ta geçerli olması beklendiği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Akım 1Gaz AkışıGazprom
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birleşmiş Milletler: 6.4 milyon Pakistanlı vahim durumda
Birleşmiş Milletler: 6.4 milyon Pakistanlı vahim durumda
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanının talimatıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanının talimatıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık
Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi toplantısında konuştu
Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi toplantısında konuştu
Hamas lideri Haniye: Hapishanedeki esirlerin mücadelesi bütün Filistinlilerin mücadelesidir
Hamas lideri Haniye: Hapishanedeki esirlerin mücadelesi bütün Filistinlilerin mücadelesidir
Birleşmiş Milletler’in uzunca bir süredir beklenen Uygur Raporu yayınlandı
Birleşmiş Milletler’in uzunca bir süredir beklenen Uygur Raporu yayınlandı
Ukrayna: Rusya, BM ekibinin rotasını bombalıyor
Ukrayna: Rusya, BM ekibinin rotasını bombalıyor
NASA tarih verdi: Artemis uzay aracı 3 Eylül’de kalkış yapacak
NASA tarih verdi: Artemis uzay aracı 3 Eylül’de kalkış yapacak
Rusya, bakım nedeniyle Kuzey Akım 1 boru hattını Avrupa’ya kapattı
Rusya, bakım nedeniyle Kuzey Akım 1 boru hattını Avrupa’ya kapattı
Bilimsel Çalışma: Çay içenlerin ölüm riski düşük
Bilimsel Çalışma: Çay içenlerin ölüm riski düşük

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول