G7 Başkanlığı Almanya’dan Japonya’ya geçti

Avrupa Birliği’nin de temsil edildiği ve 7 üye ülkenin dünya zenginliğinin yaklaşık yarısı ile dünya nüfusunun yüzde 10'unu oluşturduğu G7’nin Başkanlığı, 2023 yılının başlamasıyla Almanya’dan Japonya’ya geçti. G7 Başkanlığı sebebiyle bugün video mesaj paylaşan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 2023 yılında G7 Zirvesi’nin 19-21 Mayıs tarihleri arasında kendi memleketi Hiroşima’da yapılacağını belirterek konuşmasında şunları kaydetti;

“Kovid-19 salgınını deneyimleyen ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik uluslararası düzenin temellerini sarsan saldırganlığıyla karşı karşıya kalan uluslararası toplum, şimdi tarihi bir dönüm noktasında. G7, statükoyu güç kullanarak veya nükleer silah veya kullanımı tehdidiyle değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişimi kesinlikle reddeder ve hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzeni destekler. Görüşmeleri Başkan olarak yöneteceğim ve G7'nin güçlü kararlılığını tarihsel önemiyle dünyaya göstereceğim.”

ABD ZİYARETİ

ABD yönetimi, dün açıklama yaparak Başkan Joe Biden’ın, Japonya Başbakanı Fumio Kishida’yı 13 Ocak Cuma günü Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu. Açıklamada Başkan Biden’ın, Kishida’nın G7 Başkanlığı yönetimine tam destek verdiği belirtildi.

ABD, 2. Dünya Savaşı sırasında 6 Ağustos 1945 tarihinde Hiroşima'ya ve 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye iki ayrı atom bombası atmış, Japonya İmparatoru Hirohito 'düşmanın zarar verme gücü gerçekten hesaplanamaz olan yeni ve en acımasız bir bomba kullanmaya başladığını' belirterek ülkenin teslim olduğunu duyurmuştu.