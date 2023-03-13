Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.356,91
ALTIN
1.162,66
DOLAR
18,98
STERLİN
23,02
EURO
20,36
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fransız Bakan grev nedeniyle Paris'te yığılan çöplerin sağlığı tehdit ettiğini söyledi

Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal, temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent Paris'te yığılan çöplerin güvenlik ve sağlık için sorun teşkil ettiğini belirtti.

13 Mart 2023 Pazartesi 13:30
Fransız Bakan grev nedeniyle Paris'te yığılan çöplerin sağlığı tehdit ettiğini söyledi
Paris

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Attal, temizlik işçilerinin eylemine değinerek, greve saygı duyduğunu ancak bu nedenle başkent Paris'te yığılan çöplerin "güvenlik" ve "sağlık" sorunu teşkil ettiğini söyledi.

Attal, buna karşı tedbirler alınması gerektiğini ve "zorla işe dönme" prosedürünün devreye sokulabileceğini vurguladı.

Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan grev durumunda" çalışanlar işe dönmeye zorlanabiliyor.

Buna karşı çıkan işçilere ise 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro ceza uygulanabiliyor.

Öte yandan, Paris'te 5 bin 400 ton çöpün yığıldığı belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
GrevFransa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı
Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı
Japonya'da Kovid-19'a karşı maske kullanımı kişisel tercihe bırakılıyor
Japonya'da Kovid-19'a karşı maske kullanımı kişisel tercihe bırakılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırıkhan, Samandağ ve Defne'de depremzedeleri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırıkhan, Samandağ ve Defne'de depremzedeleri ziyaret etti
Türk toplumunun Belçika'ya göçünün 60. yılı için etkinlik düzenlendi
Türk toplumunun Belçika'ya göçünün 60. yılı için etkinlik düzenlendi
Japonya ve Güney Kore, 12 yıldır ara verilen ziyaretleri yeniden başlatıyor
Japonya ve Güney Kore, 12 yıldır ara verilen ziyaretleri yeniden başlatıyor
BM: Libya girişimi, Libyalı tarafları toplamayı ve diyaloğun genişletilmesini hedefliyor
BM: Libya girişimi, Libyalı tarafları toplamayı ve diyaloğun genişletilmesini hedefliyor
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak
Tatar: KKTC'de bulunan depremzedeler için elimizden geleni yapacağız
Tatar: KKTC'de bulunan depremzedeler için elimizden geleni yapacağız
Pakistan Dışişleri Bakanı ülkesinin "kriz fırtınası" içerisinde olduğunu söyledi
Pakistan Dışişleri Bakanı ülkesinin "kriz fırtınası" içerisinde olduğunu söyledi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi