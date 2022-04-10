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Fransa’da öğlen itibarıyla seçime yüzde 25’lik katılım

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10 Nisan 2022 Pazar 17:44
Fransa’da öğlen itibarıyla seçime yüzde 25’lik katılım

FRANSA (DHA)

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yerel saatle 12.00 itibarıyla seçime katılım oranının yüzde 25 olduğu açıklandı.

Fransa’da öğlen itibarıyla seçime yüzde 25’lik katılım

Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “10 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi devam ederken saat 12.00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 25.48 olarak kaydedildi” denildi. Bakanlık, 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 12.00 itibarıyla seçime katılım oranının yüzde 28.54, 2012’de ise yüzde 28.30 olduğunu açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FransaSeçim
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