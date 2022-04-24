Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.472,50
ALTIN
915,67
DOLAR
14,75
STERLİN
18,96
EURO
15,93
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim...
TOKİ'den satılık konut ve iş yerleri
TOKİ'den satılık konut ve...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7 öğretim elemanı alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2...
Tarsus Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 14 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fransa’da Macron-Le Pen yarışı başladı

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasındaki yarış başladı.

24 Nisan 2022 Pazar 11:08
Fransa’da Macron-Le Pen yarışı başladı

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yerel saatle 8.00 itibarıyla başladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen, toplam 48.7 milyon kayıtlı seçmenden oy bekleyecek. Fransız medyası, seçime katılım oranının yüksek olacağını bildirdi.

İLK TURDA ÜÇÜNCÜ GELEN MELENCHON’DAN MACRON’A DESTEK

Özellikle genç seçmenlerin oyunu alan solcu aday Jean-Luc Melenchon, ilk turda üçüncü olarak yarıştan çekildi. İlk tur seçimlerinin ardından Melenchon, Le Pen’e oy vermeme çağrısında bulunarak Macron’a desteğini açıklamıştı. İlk turda Macron yüzde 27.6 ile birinci, Le Pen yüzde 23 ile ikinci, Melenchon ise yüzde 22.2 ile üçüncü sırada gelmişti.

Oy verme işlemi yerel saatle 20.00’de sona erecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FransaCumhurbaşkanlığı SeçimiSeçimEmmanuel MacronMarine Le Pen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York Belediyesi’nin iftar yemeği 14 yıldır Ali Baba’dan!
New York Belediyesi’nin iftar yemeği 14 yıldır Ali Baba’dan!
75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi
75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi
İspanya Başbakanı Sanchez’den Kiev’e ziyaret
İspanya Başbakanı Sanchez’den Kiev’e ziyaret
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk’tan ‘Azovstal’ açıklaması
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk’tan ‘Azovstal’ açıklaması
Putin: Kuş dahi uçurtmayın
Putin: Kuş dahi uçurtmayın
Cinping: Tek taraflı yaptırımları reddediyoruz
Cinping: Tek taraflı yaptırımları reddediyoruz
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Borodyanka’yı ziyaret etti
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Borodyanka’yı ziyaret etti
IAEA: Çernobil ile doğrudan iletişim yeniden kuruldu
IAEA: Çernobil ile doğrudan iletişim yeniden kuruldu
Çernihiv’de patlayıcı temizliği
Çernihiv’de patlayıcı temizliği

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma