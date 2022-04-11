Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.442,16
ALTIN
928,14
DOLAR
14,74
STERLİN
19,20
EURO
16,08
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
Salar Belediye Başkanlığı Memur alacak
Salar Belediye Başkanlığı Memur...
Hemşehrilerimizin Mutluluğu İçin Hizmetlerimiz Sürecek
Hemşehrilerimizin Mutluluğu İçin Hizmetlerimiz Sürecek
Gelir İdaresi Başkanlığı 24 Tekniker Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 24...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı yarışı, Macron ve Le Pen arasında

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu sonuçları, dün akşam belli oldu. Uluslararası anket şirketleri ve Fransız medyasının tahminlerinde belirttiği gibi turu Macron ilk sırada, Le Pen ise ikinci sırada tamamladı. Solcu aday Melenchon üçüncü olurken, ırkçı söylemleriyle bilinen Eric Zemmour dördüncü oldu.

11 Nisan 2022 Pazartesi 11:06
Fransa’da Cumhurbaşkanlığı yarışı, Macron ve Le Pen arasında

Adaylar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyadan seçmenlere teşekkür etti. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 27.60 oy oranıyla birinci sırada, aşırı sağcı Marine Le Pen 23.41 ile ikinci, solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 21.95 ile üçüncü ve ırkçı söylemleriyle bilinen aşırı sağcı aday Eric Zemmour yüzde 7.05 ile dördüncü oldu. Ülkede ilk 4’e giren adayların ikisinin aşırı sağcı ve İslamofobik söylemleriyle bilinen adaylar olması ise dikkat çekti. Açıklanan sonuçlarla birlikte Cumhurbaşkanlığı yarışı iki adaya indi. Macron ve Le Pen, 24 Nisan’da seçimin ikinci turunda yarışacak.

MELENCHON İÇİN ‘ZAFER’ GİBİ YENİLGİ

Fransız medyası, solcu aday Melenchon’un üçüncülüğünü ‘zafer tadında bir yenilgi’ olarak duyurdu. Le Monde gazetesi, yüzde 1,46 ile Le Pen’in gerisinde kalarak üçüncü olan Melenchon’un tabanını konsolide ettiğini yazdı. Uluslararası medya kuruluşları ise ülkedeki Müslüman seçmenler için alternatif adayın Melenchon olduğunu duyurmuştu. Bu kapsamda seçimlerin en dikkat çeken adayı Melenchon oldu. Seçimlerden önce göçmenlere yönelik ırkçı açıklamalarıyla bilinen Eric Zemmour’un ‘popülerliği’, oy oranına yansımadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FransaCumhurbaşkanlığıSeçimEmmanuel MacronMarine Le Pen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelenski: Ukrayna’da 300 hastane vuruldu
Zelenski: Ukrayna’da 300 hastane vuruldu
Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu
Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu
Özgürlük mücadelesi yabancı komplosuyla yeniden başlıyor
Özgürlük mücadelesi yabancı komplosuyla yeniden başlıyor
Fransa’da seçim
Fransa’da seçim
İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında
İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında
Fransa’da öğlen itibarıyla seçime yüzde 25’lik katılım
Fransa’da öğlen itibarıyla seçime yüzde 25’lik katılım
AB, Rus ve Belaruslu oligarkların ve şirketlerin 30 milyar Euro’luk varlığını dondurdu
AB, Rus ve Belaruslu oligarkların ve şirketlerin 30 milyar Euro’luk varlığını dondurdu
Amerikalıların yarısının İslam hakkında bilgisi yok
Amerikalıların yarısının İslam hakkında bilgisi yok
Slovakya, Ukrayna’ya S-300 gönderdi
Slovakya, Ukrayna’ya S-300 gönderdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma