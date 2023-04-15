Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasıyla gösteriler şiddetlendi

Fransa'da emeklilik reformunun onaylanmasının ardından ülke genelinde düzenlenen gösterilerde kamu kurumları hedef alındı ve kamu malları ateşe verildi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 01:27
8 Okunma
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasıyla gösteriler şiddetlendi
Paris

Fransızlar, Anayasa Konseyinin emeklilik reformunu ana hatlarıyla onaylama kararına tepki olarak ülke genelinde çeşitli kentlerde gösteri düzenlendi.

"Paris ayağa kalk !"

Paris'te farklı noktalarda toplanan göstericiler Konseyin kararını protesto etmeye devam ederken, polis göstericileri dağıtmaya çalışıyor.

Otobüs durağı camlarını kıran, çöp bidonlarını yollara devirip yakan göstericiler "Paris ayağa kalk !" sloganı atıyor. İtfaiyeciler ise alevleri söndürüyor.

Polis ve göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, polis, protestoculara cop ve biber gazıyla müdahalede bulunuyor.

Fransız basını başkentte 112 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Nantes'de Valilik hedef alındı

Nantes kentinde öfkeli kalabalık Valilik binasına cam şişe fırlatırken, polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi. Göstericiler Nantes'de tramvay hattını ateşe verdi.

Rennes'de sokaklar karıştı

Haftalardır polis ve göstericiler arasında şiddet olaylarının yaşandığı Rennes kentinde de sokaklar karıştı. Protestocular bir karakolu ateşe verirken, polis yangını tomayla söndürdü.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada Rennes'de bir karakol ve kilisenin zarar gördüğünü belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Süreç

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olaylar yaşanıyor.

Ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Konsey, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylarken; reforma ilişkin 6 maddeyi tamamen veya kısmen reddetmişti.

AA

Son Güncelleme: 15.04.2023 04:50
Anahtar Kelimeler:
FransaolaylarEmeklilikreformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollanda’da bir kişi Kur’an-ı Kerim yırtarken kullandığı ırkçı ifadeler nedeniyle sorgulanacak
Hollanda’da bir kişi Kur’an-ı Kerim yırtarken kullandığı ırkçı ifadeler nedeniyle sorgulanacak
NATO, Baltık Denizi'nde hava tatbikatı yaptı
NATO, Baltık Denizi'nde hava tatbikatı yaptı
Avrupalı Türk Markalar Birliği, İngiltere'de iftar programı düzenledi
Avrupalı Türk Markalar Birliği, İngiltere'de iftar programı düzenledi
Bosnalı Sırp lider Dodik: Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ciddi düşünüyoruz
Bosnalı Sırp lider Dodik: Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ciddi düşünüyoruz
Pentagon'dan "YPG/PKK elebaşına Irak'ta eşlik eden ABD askerleri" sorusuna net yanıt yok
Pentagon'dan "YPG/PKK elebaşına Irak'ta eşlik eden ABD askerleri" sorusuna net yanıt yok
Norveç, casuslukla suçladığı 15 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Norveç, casuslukla suçladığı 15 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Katar: Esed ile normalleşmeye dair söylenen her şey sadece spekülasyon ve masada hiçbir şey yok
Katar: Esed ile normalleşmeye dair söylenen her şey sadece spekülasyon ve masada hiçbir şey yok
Hollanda'da 800 üniversiteli genç, sokak iftarında buluştu
Hollanda'da 800 üniversiteli genç, sokak iftarında buluştu
Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı
Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi