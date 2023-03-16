Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.215,58
ALTIN
1.172,62
DOLAR
19,00
STERLİN
22,92
EURO
20,17
Dicle Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli Personel alıyor
Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli...
Menemen Belediyesi 38 adet arsayı satışa sundu
Menemen Belediyesi 38 adet...
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı

Fransa'da içeriğinin açıklandığı 10 Ocak'tan bu yana kitlesel grev ve protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformu Senato'da kabul edildi.

16 Mart 2023 Perşembe 13:53
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı
Paris

Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısının nihai metni ikinci kez Senato'da görüşüldü.

Emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı Senato'da, 114'e karşı 193 oyla kabul edildi. 38 Senatör çekimser kaldı.

Tasarı yerel saat ile 15.00'te Parlamento'nun diğer kanadı Ulusal Meclis'te görüşülecek.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaEmeklilik Reformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda
Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda
İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 26 kişi öldü, 4 bin 368 kişi yaralandı
İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 26 kişi öldü, 4 bin 368 kişi yaralandı
Pakistan'da İmran Han taraftarları ile polis arasındaki çatışmalar sürüyor
Pakistan'da İmran Han taraftarları ile polis arasındaki çatışmalar sürüyor
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal, New York'taki Türk-Amerikan toplumuyla bir araya geldi
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal, New York'taki Türk-Amerikan toplumuyla bir araya geldi
Avustralya'nın nükleer denizaltı tedarik planı silahlanma endişelerini artırıyor
Avustralya'nın nükleer denizaltı tedarik planı silahlanma endişelerini artırıyor
Biden: "Saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklamaya kararlıyım"
Biden: "Saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklamaya kararlıyım"
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'de arama kurtarma eğitimleri icra etti
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'de arama kurtarma eğitimleri icra etti
Almanya’da ücretlerinin artırılmasını isteyen hastane çalışanları iş bıraktı
Almanya’da ücretlerinin artırılmasını isteyen hastane çalışanları iş bıraktı
AUKUS İttifakı kapsamında Avustralya'ya verilecek nükleer denizaltılar için yol haritası açıklandı
AUKUS İttifakı kapsamında Avustralya'ya verilecek nükleer denizaltılar için yol haritası açıklandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi