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Fransa'da Ramazan Fuarı düzenlendi

Fransa'nın Strazburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) düzenlediği "Ramazan Fuarı", Avrupa'daki Türklerden yoğun ilgi gördü.

09 Nisan 2023 Pazar 17:35
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Fransa'da Ramazan Fuarı düzenlendi
Ankara

Hautepierre Fuar Alanı'nda 23 Mart'tan beri devam eden organizasyonda, yazarların imza etkinlikleri, ilahi ve müzik dinletileri ile çeşitli söyleşiler yapılıyor. 70'e yakın standın açıldığı fuarda Anadolu'ya has yemekler ile çocuklara yönelik çeşitli oyunlar sergileniyor. Organizasyonda ayrıca semazen gösterisi de yapıldı.

"Tarih Unutmaz" ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını konu alan "Yavuz, Adaletin Kılıcı" isimli kitaplarını imzalayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Fuara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mücahit Küçükyılmaz, amaçlarının Türk kültür ve geleneklerini tanıtmak ve gençlere tarih bilinci aşılamak olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği Başkanı olan Küçükyılmaz, burada Türk tarihini, Kudüs'ü, Anadolu'yu konuştuklarını aktarırken, şu görüşlerini paylaştı:

"İsrail'le siyasi ve diplomatik ilişkilerimizi iyileştirmek için gayret ediyor olmamız, Kudüs'te yaşananlara sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor. Mescid-i Aksa'da ibadet eden mazlum ve masum insanlara yapılan saldırıları meşru kabul etmemiz mümkün değildir. İsrail'in problemli yönleriyle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Eğer Türkiye ile dostluk ve yakın ilişki kurmak istiyorlarsa da buna uygun hukuki bir çerçeveyi inşa etmek öncelikle onların boynunun borcudur. İnsanların bu meseleye kayıtsız kalmaması, Filistin, Mescid-i Aksa dendiği zaman, Kudüs dediğimiz zaman tepki göstermeleri aynı zamanda mübarek Ramazan ayının maneviyatına gölge düşürecek şekilde, o bölgede ve geçmişte yaşanan kötü hatıraları çağrıştıracak şekilde yapılan saldırılarla bağlantılıdır. Bunu böyle okumak lazım."

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaRamazanFuar
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